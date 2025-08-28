به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیماییصراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در بازدید از دانشگاه صنعتی اصفهان، بر اهمیت ارتباط نزدیک بین دانشگاه و صنعت تأکید کرد و این ارتباط را به عنوان یک مزیت بزرگ برای حل مسائل و چالشهای کشور دانست.
وی با اشاره به موقعیت دانشگاه صنعتی اصفهان در جوار صنعت و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، گفت: ما خوشبختیم که آقای دکتر زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، از همکاران دانشگاهی ما هستند و توجه ویژهای به موضوعات دانشگاه دارند. امیدوارم این پیوند هر روز قویتر شود.
وزیر علوم همچنین خاطرنشان کرد که دانشگاهها دستشان برای ورود به پروژههای ملی باز است و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. وی از صنایع خواست تا نیازها و درخواستهای خود را به دانشگاهها اعلام کنند.
سیماییصراف با اشاره به پیگیریهای مداوم دکتر پزشکیان در زمینه ارتباط دانشگاه و صنعت، گفت: با وجود بسترهای قانونی و مشوقهای مالیاتی، دانشگاهها باید نقش خود را در حوزههای ملی و منطقهای به خوبی ایفا کنند.
