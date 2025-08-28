  1. استانها
  2. ایلام
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۶

افتتاح یا کلنگ‌زنی ۴۱۶ طرح عمرانی در ایلام

ایلام - افتتاح یا کلنگ‌زنی ۴۱۶ طرح عمرانی در ایلام به مناسبت هفته دولت و با حضور وزیر دادگستری آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز پنجشنبه همزمان با هفته دولت با حضور رحیمی وزیر دادگستری، کرمی استاندار ایلام، حجت الاسلام مرادبیگی نماینده مردم ایلام در مجلس خبرگان رهبری، فلاحی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی، سردار حسینی فرمانده سپاه استان، دکتر علی‌محمدی رییس کل دادگستری استان و مسئولان استانی به صورت تجمعی ۴۱۶ طرح و پروژه عمرانی و اقتصادی با مجموع اعتبار ۷,۶۳۱ میلیارد تومان اشتغال‌زایی ۱۹۶۷ نفر حین اجرای پروژه‌ها و ۳۸ نفر به صورت دائم در سطح استان کلنگ زنی و یا افتتاح شد.

همچنین امروز به صورت نمادین ۳۴ کیلومتر راه به صورت چهارخطه با اعتبار ۱,۴۸۰ میلیارد تومان و ۷۴۹ واحد مسکن در روستاهای سطح استان با اعتبار ۵۲۵ میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار گرفت.

بهره‌برداری از ۲۱۴ واحد مسکن ملی در شهرهای استان ایلام با اعتبار ۲۳۹ میلیارد تومان از نمونه دیگر پروژه‌های هفته دولت است.

