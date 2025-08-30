حبیب الله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح پنج طرح هادی و تحویل ۲۴۸ واحد مسکونی در بدره، شتاب عمران روستایی همزمان با هفته دولت خبر داد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام از سرمایه‌گذاری ۳۱۰ میلیارد ریالی در اجرای طرح‌های هادی روستایی شهرستان بدره طی یک‌سال گذشته خبر داد.

وی تصریح کرد: از هفته دولت سال گذشته تاکنون این میزان اعتبار برای آسفالت معابر، اجرای ابنیه فنی و بهسازی محیط روستاها هزینه شده است.

محبی اضافه کرد: چند طرح هادی دیگر نیز در حال برنامه‌ریزی است و عملیات اجرایی آن‌ها به‌زودی آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به ساخت و تحویل ۲۴۸ واحد مسکن شهری و روستایی در بدره افزود: این اقدامات، ضمن ایجاد اشتغال در بخش ساخت‌وساز، نقش چشمگیری در ارتقای شاخص‌های رفاهی ساکنان این شهرستان داشته و مسیر توسعه پایدار روستاها را هموار کرده است.

محبی تأکید کرد: شهرستان بدره به دلیل موقعیت جغرافیایی و جمعیت روستایی بالای خود، یکی از محورهای اصلی برنامه‌های عمران روستایی استان به شمار می‌رود و اجرای طرح‌های هادی و نوسازی بافت فرسوده، پایه‌ای برای جلوگیری از مهاجرت و حفظ بافت اجتماعی روستاهاست.