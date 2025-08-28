  1. استانها
  2. مرکزی
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۱۰

بسته خبری ششم شهریورماه در استان مرکزی

اراک- در این ویدئو مهم‌ترین عناوین خبری ششم شهریورماه در استان مرکزی را ملاحظه می کنید.

دریافت 14 MB
کد خبر 6573360

