https://mehrnews.com/x38SFq ۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۳ کد خبر 6573075 استانها مرکزی استانها مرکزی ۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۳ افتتاح طرحهای دولت در ساوه توسط وزیر کشور ساوه- در ابن ویدئو توضیحات وزیر کشور در سفر به ساوه و افتتاح طرح های دولت را مشاهده می کنید. دریافت 20 MB کد خبر 6573075 کپی شد مطالب مرتبط وزیر کشور وارد ساوه شد افتتاح ۲۱ پروژه بزرگ در مرکزی آیندهای درخشان برای مردم رقم زد عبور از ناترازی برق با توسعه نیروگاههای کوچکمقیاس توسعه انرژیهای خورشیدی و حمایت از سرمایهگذاران مورد توجه ویژه باشد بهره برداری از ۶ پروژه عمرانی و خدماتی در آستارا برچسبها وزیر کشور ساوه هفته دولت
نظر شما