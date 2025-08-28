آغاز عملیات اجرایی احداث مخزن ۲۰۰ مترمکعبی مجتمع دهوک شهرستان دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی عصر پنجشنبه در این آئین اظهار کرد: پروژه مخزن دهوک با اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات مجتمع‌های روستایی (محرومیت‌زدایی) اجرا می‌شود.

وی افزود: با اجرای این طرح، ۲۷۵ خانوار معادل ۹۵۰ نفر از جمعیت روستاهای دهوک، اژدرخواب، سرمک و جانشور از مزایای آن برخوردار می‌شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر بیان کرد: مساحت زیربنای کل تأسیسات این پروژه هزار و ۱۲۵ مترمربع و مساحت زیربنای مخزن ۱۰۰ مترمربع است که مخزن پیش‌بینی شده ظرفیت ذخیره ۲۰۰ مترمکعب آب را خواهد داشت.

بردستانی ادامه داد: احداث این مخزن نقش مهمی در پایداری شبکه و بهبود توزیع آب آشامیدنی در روستاهای یادشده خواهد داشت.