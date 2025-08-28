پیام تسلیت استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت درگذشت شهرزاد پیمان

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر سید مسعود پیمان
درگذشت اندوهبار صبیه گرانقدر جنابعالی، خانم شهرزاد پیمان که سالیان متمادی با سختکوشی و تعهد در سنگر رسانه به ایفای رسالت آگاهیبخشی و انعکاس دغدغههای مردم استان پرداخت، موجب تأثر و تألم عمیق اینجانب شد.
از صمیم قلب این ضایعه ناگوار را به شما استاد فرهیخته مطبوعات، خانواده گرامی و بازماندگان محترم تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه آرامش ابدی و رحمت واسعه و برای شما صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
همچنین این ضایعه را به جامعه رسانهای و خانواده بزرگ مطبوعات و خبرنگاران استان تسلیت میگویم و امیدوارم یاد و راه آن بانوی فرهیخته، الهامبخش تداوم مسیر پرمسئولیت خبرنگاران عزیز استان باشد.
بهرام سرمست
استاندار آذربایجان شرقی
