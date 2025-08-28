  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۹

پیام تسلیت استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت درگذشت شهرزاد پیمان

پیام تسلیت استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت درگذشت شهرزاد پیمان

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی در پی درگذشت سیده شهرزاد پیمان، خبرنگار باسابقه آذربایجانی پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر سید مسعود پیمان

درگذشت اندوهبار صبیه گران‌قدر جناب‌عالی، خانم شهرزاد پیمان که سالیان متمادی با سخت‌کوشی و تعهد در سنگر رسانه به ایفای رسالت آگاهی‌بخشی و انعکاس دغدغه‌های مردم استان پرداخت، موجب تأثر و تألم عمیق اینجانب شد.

از صمیم قلب این ضایعه ناگوار را به شما استاد فرهیخته مطبوعات، خانواده گرامی و بازماندگان محترم تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه آرامش ابدی و رحمت واسعه و برای شما صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

همچنین این ضایعه را به جامعه رسانه‌ای و خانواده بزرگ مطبوعات و خبرنگاران استان تسلیت می‌گویم و امیدوارم یاد و راه آن بانوی فرهیخته، الهام‌بخش تداوم مسیر پرمسئولیت خبرنگاران عزیز استان باشد.

بهرام سرمست

استاندار آذربایجان شرقی

کد خبر 6573364

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها