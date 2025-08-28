خدمات صنعت نفت باید شفاف برای مردم تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود کارگر پنجشنبه شب در نشست شورای فرهنگ عمومی ضمن تبریک آغاز هفته دولت به بخشدار ویژه جزیره خارگ، حسینپور، از تجربه، اشراف بر قوانین و روحیه شجاعانه وی در دفاع از حقوق مردم تقدیر و تشکر کرد. وی همچنین از خدمات علیپور، رئیس پیشین شورای شهر خارگ، قدردانی کرده و انتخاب بهروز خواجه به عنوان رئیس جدید شورای شهر خارگ را تبریک گفت.
رئیس شورای فرهنگ عمومی جزیره خارگ در ادامه با اشاره به عملکرد شورا اظهار داشت: تا کنون بیش از ۲۰۰ مصوبه در حوزه فرهنگی به تصویب رسیده که حدود ۱۵۰ مورد آن اجرایی شده و باقی نیز در دست اقدام است. این دستاورد نتیجه همدلی و همکاری تمامی اعضای شورا بوده و از جمله فعالیتهای فرهنگی تأثیرگذار در جزیره به شمار میرود.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت مسئولیتهای اجتماعی صنعت نفت در جزیره خارگ افزود: شرح اقدامات و خدمات نفت باید به صورت شفاف برای مردم بیان شود تا اعتماد عمومی تقویت گردد.
به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این جلسه و با توجه به در پیش بودن هفته وحدت، امام جمعه جزیره خارگ، اکبر زارعی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خارگ، را به عنوان دبیر ویژه برنامههای هفته وحدت معرفی کرد.
