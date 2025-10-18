محمدرضا دشتی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح تعهدات اجتماعی و زیست‌محیطی و حرکت در مسیر توسعه پایدار، قرارداد اجرای استاندارد بین‌المللی ISO 26000 در منطقه عملیاتی خارگ منعقد شد.

وی افزود: این استاندارد به عنوان یکی از مهم‌ترین چارچوب‌های بین‌المللی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، سازمان‌ها را در جهت پاسخ‌گویی مؤثر به ذی‌نفعان، حفظ محیط‌زیست و بهبود تعاملات اجتماعی راهنمایی می‌کند.

دشتی‌زاده تصریح کرد: پیاده‌سازی این استاندارد ضمن ارتقای شفافیت عملکرد و افزایش اعتماد عمومی، نقش مؤثری در بهبود فرهنگ سازمانی و ارتقای جایگاه منطقه خارگ در حوزه مسئولیت اجتماعی ایفا خواهد کرد.

مدیر عملیات عمومی خارگ در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای موفق این پروژه، انتظار می‌رود شاخص‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حوزه‌های ایمنی، سلامت، محیط‌زیست و تعامل با جامعه محلی به‌صورت چشمگیری بهبود یابد.