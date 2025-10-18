  1. استانها
  2. بوشهر
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۲

پیاده‌سازی استاندارد بین‌المللی در جزیره خارگ

پیاده‌سازی استاندارد بین‌المللی در جزیره خارگ

خارگ- مدیر عملیات عمومی خارگ از عقد قرارداد پیاده‌سازی استاندارد بین‌المللی ایزو ۲۶۰۰۰ با هدف نهادینه‌سازی اصول مسئولیت اجتماعی در مجموعه فعالیت‌های این منطقه خبر داد.

محمدرضا دشتی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح تعهدات اجتماعی و زیست‌محیطی و حرکت در مسیر توسعه پایدار، قرارداد اجرای استاندارد بین‌المللی ISO 26000 در منطقه عملیاتی خارگ منعقد شد.

وی افزود: این استاندارد به عنوان یکی از مهم‌ترین چارچوب‌های بین‌المللی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، سازمان‌ها را در جهت پاسخ‌گویی مؤثر به ذی‌نفعان، حفظ محیط‌زیست و بهبود تعاملات اجتماعی راهنمایی می‌کند.

دشتی‌زاده تصریح کرد: پیاده‌سازی این استاندارد ضمن ارتقای شفافیت عملکرد و افزایش اعتماد عمومی، نقش مؤثری در بهبود فرهنگ سازمانی و ارتقای جایگاه منطقه خارگ در حوزه مسئولیت اجتماعی ایفا خواهد کرد.

مدیر عملیات عمومی خارگ در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای موفق این پروژه، انتظار می‌رود شاخص‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حوزه‌های ایمنی، سلامت، محیط‌زیست و تعامل با جامعه محلی به‌صورت چشمگیری بهبود یابد.

کد خبر 6626201

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها