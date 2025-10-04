به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور عصر شنبه در نشست با فرمانده فراجا بخش ویژه خارگ با تبریک هفته فراجا اظهار داشت: امروز شاهد امنیت پایدار و مطلوب در جزیره خارگ هستیم که این مهم مرهون تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی و همکاری مردم است.

وی افزود: نقش فراجا در ایجاد و تقویت نظم اجتماعی و امنیت عمومی بسیار مهم و حیاتی است و این نهاد همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم قرار دارد.

سرهنگ داوود خسروی فرمانده فراجا بخش ویژه خارگ نیز در این نشست گزارشی از اقدامات و برنامه‌های مجموعه ارائه کرد و بر ارتقای سطح خدمات انتظامی و تقویت تعامل با شهروندان تأکید کرد