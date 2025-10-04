  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۱

بخشدار خارگ: شاخص‌های امنیتی جزیره مطلوب است

بخشدار خارگ: شاخص‌های امنیتی جزیره مطلوب است

خارگ- بخشدار ویژه خارگ با اشاره به نقش تعیین‌کننده فراجا در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی گفت: شاخص‌های امنیتی جزیره خارگ در وضعیت مطلوبی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور عصر شنبه در نشست با فرمانده فراجا بخش ویژه خارگ با تبریک هفته فراجا اظهار داشت: امروز شاهد امنیت پایدار و مطلوب در جزیره خارگ هستیم که این مهم مرهون تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی و همکاری مردم است.

وی افزود: نقش فراجا در ایجاد و تقویت نظم اجتماعی و امنیت عمومی بسیار مهم و حیاتی است و این نهاد همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم قرار دارد.

سرهنگ داوود خسروی فرمانده فراجا بخش ویژه خارگ نیز در این نشست گزارشی از اقدامات و برنامه‌های مجموعه ارائه کرد و بر ارتقای سطح خدمات انتظامی و تقویت تعامل با شهروندان تأکید کرد

کد خبر 6611341

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها