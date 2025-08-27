تداوم هوای صاف تا کمی ابری در کرمانشاه

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار داشت: بر اساس تحلیل دادههای هواشناسی، هوای استان تا اواسط هفته آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود که در برخی ساعات با وزش باد همراه خواهد بود.
وی افزود: این شرایط جوی بویژه در مناطق مرزی استان از روز پنجشنبه تا شنبه، ممکن است در بعضی ساعات با پدیده غبار نسبتاً رقیق همراه شود که میتواند کیفیت هوا را به شکل موقت کاهش دهد.
زورآوند در ادامه با اشاره به تغییرات دمایی استان گفت: از امروز چهارشنبه تا یکشنبه هفته آینده، در بیشتر نقاط استان بهجز نواحی گرمسیر، دمای هوا روندی کاهشی خواهد داشت.
به گفته وی، این کاهش دما به صورت تدریجی و آرام رخ میدهد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه یادآور شد: بر خلاف سایر مناطق، نواحی گرمسیر استان از روز جمعه تا یکشنبه با افزایش مختصر دمای هوا مواجه خواهند شد.
وی با بیان اینکه قصرشیرین با ۴۵ درجه سانتیگراد و سرپلذهاب با ۴۳ درجه، گرمترین نقاط استان در شبانهروز گذشته بودهاند، خاطرنشان کرد: این شرایط دمایی در روزهای آینده نیز تا حدودی تداوم خواهد داشت.
زورآوند تأکید کرد: شهروندان بهویژه ساکنان مناطق مرزی، ضمن توجه به پدیده غبار و وزش باد در روزهای پایانی هفته، توصیههای ایمنی و بهداشتی را مورد توجه قرار دهند.
نظر شما