افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۲۴ پروژه عمرانی و خدماتی در بندر پرک

عبداله شایستهدل در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: ابتدا لازم میدانم از حمایتهای استاندار بوشهر، فرماندار شهرستان، ائمه جمعه محترم و همچنین همراهی بخشداری و سایر دستگاههای اجرایی که در پیشبرد این پروژهها نقش مؤثری ایفا کردند، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم. این همدلی عامل مهمی در تسریع روند عمران و آبادانی بندر پرک بوده است.
وی در ادامه افزود: در آستانه هفته دولت، بستهای بزرگ از پروژههای عمرانی شامل طرحهای خدماتی، رفاهی و گردشگری در بندر پرک اجرا شده که نقش مهمی در توسعه این منطقه خواهد داشت.
شایسته دل گفت؛ این پروژهها به پاس صبوری، همراهی و حمایت مردمان خوب روستای پرک، با افتخار به آنان تقدیم میشود.
دهیار بندر پرک بیان کرد: از این تعداد، ۲۱ پروژه با مجموع اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال تکمیل و افتتاح شده و سه پروژه کلان دیگر با مجموع اعتبار ۱۷۵ میلیارد ریال عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
وی با تأکید بر اینکه این اقدامات در راستای توسعه زیرساختها و ارتقای سطح خدمات انجام میشود؛ ادامه داد: اجرای این طرحها علاوه بر افزایش کیفیت زندگی ساکنان، زمینهساز توسعه گردشگری و جذب سرمایهگذاران در منطقه است.
چشمانداز توسعه و تأثیر اقتصادی
وی گفت: اجرای این بسته عمرانی بزرگ در بندر پرک نه تنها به بهبود زیرساختها و ارتقای خدمات عمومی منجر میشود، بلکه بستر لازم برای رونق اقتصادی منطقه را نیز فراهم میکند.
وی بیان کرد: با توسعه مسیرهای ارتباطی، بهبود زیرساختهای گردشگری و ایجاد امکانات جدید، انتظار میرود میزان ورود گردشگران داخلی و خارجی به بندر پرک افزایش یابد.
وی یادآور شد: این امر علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای جوانان منطقه، شرایط لازم برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی را نیز مهیا میکند که در نهایت موجب تحول اقتصادی و اجتماعی در این بندر خواهد شد
نظر شما