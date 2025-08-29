وزیر دفاع کلمبیا: ۳۰ سرباز ربوده شده آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع کلمبیا از آزادی دهها نظامی این کشور چند روز پس از ربوده شدن آنها خبر داد.

پدرو سانچز وزیر دفاع کلمبیا اعلام کرد که بیش از ۳۰ نظامی این کشور که به دست افراد مسلح در منطقه آدگال در جنوب شرق این کشور ربوده شده بودند، آزاد شده اند.

وزیر دفاع کلمبیا افزود که این سربازان کمی قبل از تخلیه منطقه ربوده شدند.

این سربازان در ۲۵ آگوست پس از درگیری در یک منطقه روستایی در شهرک ال رتورنو ربوده شدند که منجر به کشته شدن ۱۱ شبه‌نظامی، از جمله فرمانده یک گروه جدا شده از نیروهای فارک شد.

این منطقه جنگلی، دژ مستحکم یک گروه جدا شده از فارک است که توافق صلح ۲۰۱۶ را رد کرد. این منطقه یک گذرگاه استراتژیک برای قاچاق مواد مخدر است و به خاطر کشت گسترده کوکا، ماده اولیه مورد استفاده برای تولید کوکائین، شناخته شده است.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، ربایش نظامیان در جنوب کلمبیا به امری معمول تبدیل شده است. ربایش این نظامیان اغلب توسط افراد محلی و بنا به دستور گروه‌های چریکی که کنترل برخی مناطق را در دست دارند، انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، ارتش کلمبیا از بیم زخمی یا کشته شدن غیرنظامیان تمایلی به استفاده از زور در این شرایط ندارد.

نظامیان ربوده‌شده معمولاً پس از ارعاب توسط شبه‌نظامیان و بعد از چند روز آزاد می‌شوند.