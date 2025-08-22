  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۳۷

۵ کشته و ۳۶ زخمی بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در کلمبیا

مقامات کلمبیایی از کشته و زخمی شدن دستکم ۴۱ نفر بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در شهر کالی این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع خبری از کشته و زخمی شدن شماری بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در پایگاه نظامی در خیابانی شلوغ در شهر کالی کلمبیا خبر دادند.

مقامات کلمبیایی اعلام کردند که ا نفجار یک خودروی حامل مواد منفجره در نزدیکی مدرسه هوانوردی نظامی در شهر کالی واقع در جنوب غرب کلمبیا، موجب کشته شدن پنج نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰ نفر شد.

منابع وابسته به پلیس اعلام کردند که این مدرسه هوانوردی نظامی مارکو فیدل سوارز هدف قرار گرفته است.

الخاندرو آیدر شهردار کالی نیز گفت: گزارش های اولیه حاکی از کشته شدن ۵ نفر و زخمی شدن ۳۶ نفر دیگر است.

وی از ممنوعیت ورود خودروهای سنگین به شهر از بیم انفجارهای بیشتر خبر داد.

هنوز هیچ طرفی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است اما مقامات این حمله را تروریستی دانستند.

