۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۵۵

حملات مرگبار در کلمبیا با ۱۸ کشته

منابع خبری از دو حمله مرگبار در کلمبیا که دهها کشته برجای گذاشت، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دست‌کم ۱۸ نفر در دو حمله در کلمبیا کشته شدند.

مقام‌های کلمبیا اعلام کردند که در دو حمله مرتبط با «فارک»، دست‌کم ۱۸ نفر کشته و شماری زیادی مجروح شدند.

در شهر کالی، سومین شهر پرجمعیت کلمبیا، یک خودرو حامل مواد منفجره در نزدیکی یک پایگاه نیروی هوافضای منفجر شد که به گفته مقامات شهرداری کالی، شش کشته و ۷۱ زخمی برجای گذاشت.

چند ساعت پیش‌تر، یک بالگرد «بلک‌هاک یو اچ ۶۰»پ لیس که در عملیات مبارزه با تولید کوکائین شرکت داشت، در ایالت آنتیوکیا در شمال غربی کلمبیا هدف قرار گرفت و سرنگون شد. در این حادثه ۱۲ نیروی پلیس کشته شدند.

گوستاوو پیترو، رئیس‌جمهور کلمبیا این حملات را به گروه‌های منشعب از شورشیان پیشین «فارک» و کارتل بزرگ مواد مخدر «گلف کلان» نسبت داده‌است.

وی تأکید کرده‌است که این گروه‌ها باید «تروریست» شناخته شوند و در سطح جهانی تحت تعقیب قرار گیرند.

