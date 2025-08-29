به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت هفته دولت، آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه سنگ‌فرش کوچه شهید امیری (استقلال) با حضور بخشدار ویژه خارگ، شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

شهردار خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های شهری اظهار داشت: «اجرای این پروژه گامی مهم در بهبود کیفیت معابر و افزایش رضایتمندی شهروندان است.

مهدی باقری افزود: پروژه‌های عمرانی مانند سنگ‌فرش معابر در راستای زیباسازی شهری، تسهیل عبور و مرور و ارتقای رفاه عمومی شهروندان در دستور کار شهرداری قرار دارند.

وی با تأکید بر اجرای این پروژه آن را از مطالبات جدی مردم دانست و بر لزوم تداوم برنامه‌های عمرانی و خدماتی در نقاط مختلف شهر تأکید کرد.

باقری با اشاره به جزئیات اجرایی پروژه گفت: سنگ‌فرش کوچه شهید امیری ظرف مدت چهار ماه و با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال از طریق مناقصه عمومی سامانه ستاد شهرداری خارگ به اجرا در خواهد آمد.

شهردار خارگ خاطرنشان کرد: این پروژه یکی از نیازهای اساسی مردم محله بوده و با هدف ساماندهی معابر و ارتقای سیمای شهری اجرا می‌شود.