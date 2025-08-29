  1. استانها
  2. بوشهر
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲

آغاز عملیات سنگ‌فرش معابر شهری در خارگ

خارگ - شهردار خارگ از آغاز اجرای پروژه سنگ‌فرش کوچه شهید امیری(استقلال) با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت هفته دولت، آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه سنگ‌فرش کوچه شهید امیری (استقلال) با حضور بخشدار ویژه خارگ، شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

شهردار خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های شهری اظهار داشت: «اجرای این پروژه گامی مهم در بهبود کیفیت معابر و افزایش رضایتمندی شهروندان است.

مهدی باقری افزود: پروژه‌های عمرانی مانند سنگ‌فرش معابر در راستای زیباسازی شهری، تسهیل عبور و مرور و ارتقای رفاه عمومی شهروندان در دستور کار شهرداری قرار دارند.

وی با تأکید بر اجرای این پروژه آن را از مطالبات جدی مردم دانست و بر لزوم تداوم برنامه‌های عمرانی و خدماتی در نقاط مختلف شهر تأکید کرد.

باقری با اشاره به جزئیات اجرایی پروژه گفت: سنگ‌فرش کوچه شهید امیری ظرف مدت چهار ماه و با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال از طریق مناقصه عمومی سامانه ستاد شهرداری خارگ به اجرا در خواهد آمد.

شهردار خارگ خاطرنشان کرد: این پروژه یکی از نیازهای اساسی مردم محله بوده و با هدف ساماندهی معابر و ارتقای سیمای شهری اجرا می‌شود.

