فاضل خمیسی در نشست آینده آموزش و آموزش عالی استان خوزستان که در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای دولت خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: آموزش یک فرآیند است که از مقطع پیش دبستانی آغاز میشود، پسوند آموزش یادگیری است که اصل آن تغییر رفتار است.
دستیار راهبردی استاندار خوزستان گفت: متأسفانه یادگیری در کشور ما رخ نداده است.
وی به حیطه شناختی، روانی حرکتی و عاطفی اشاره کرد و افزود: در حیطه اول، اولین فصل دانش است که تنها به این مرحله نگاه میکنیم و بقیه فصول را رها کردهایم زیرا کمیت را مبنای کار قرار دادهایم.
دستیار راهبردی استاندار خوزستان اولین وظیفه آموزش و پرورش را کشف استعداد دانست و بیان کرد: هیچ فردی در حوزه استعداد خود تحصیل نمیکند.
خمیسی با بیان اینکه تورم دانشگاه در ایران به اندازه چین است، تصریح کرد: میگویند ایران با تعداد دانشگاههای بیشتر از همه کشورها، بزرگترین تولیدکننده مدرک تحصیلی است.
وی وظیفه دوم آموزش و پرورش را تقویت خلاقیت اعلام و عنوان کرد: اولین شرط خلاقیت تعارض با محیط است که در این شرایط فرد دنبال راهی برای پیشرفت میگردد اما ما خلاقیتها را سرکوب میکنیم و میگویند ۸۰ درصد دانش آموزان پس از ورود به آموزش و پرورش خلاقیت خود را از دست میدهند.
دستیار راهبردی استاندار خوزستان گفت: یک میلیون و ۱۱۵ هزار دانش آموز در خوزستان مشغول تحصیل هستند اما چند مدرسه خوب برای این دانش آموزان وجود دارد؟
خمیسی اظهار کرد: طبق تحقیقات و پژوهشها، پاداشهای مادی باعث خاموشی نارضایتیها میشود و بهره وری رخ نمیدهد، این بهره وری در زمانی که فرد احساس عزت نفس داشته باشد بروز میکند اما معلمان کشور چنین چیزی را احساس نمیکنند البته در برخی مشاغل دیگر نیز چنین است.
وی به موضوع مافیای کنکور و مؤسسات آموزشی اشاره کرد و ادامه داد: دو سوم کاغذ وارداتی مصرفی کشور را سه یا چهار مؤسسه آموزشی مصرف میکنند و اجازه نمیدهند رشتههای بی فایده حذف شود.
به گفته دستیار راهبردی استاندار خوزستان، آینده هوش مصنوعی و رشتههایی است که هنوز برای آنها پیش بینی شغل صورت نگرفته است.
