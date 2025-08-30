برق را ارزان مصرف کنید و گران بفروشید

مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل توانیر در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با افزایش قیمت برق خاطر نشان کرد: افزایش قیمت برق نداریم و همان افزایش قیمتی که ابتدای سال صورت میگیرد وجود دارد.
وی ادامه داد: برای کسانی که مصرف برقشان ماهانه زیر الگوی مصرف برق باشد، تغییرات جدی نخواهند داشت اما برای کسانی که مصرف برق بیش از الگو باشد تعرفه برق به صورت پلکانی افزایش پیدا میکند.
مدیر عامل توانیر در پاسخ به این سال که با توجه به قیمت ارزان برق چرا مردم در ساخت نیروگاههای بامی مشارکت کنند و هزینه بالایی را متحمل شوند، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه قرارداد خرید تضمینی از نیروگاههای بامی وجود دارد، ما برق آنها را به نرخ ۴ هزار تومان خریداری میکنیم و به خوشان ۴۰۰ تومان بابت مصرف میفروشیم
وی در خاتمه تاکید کرد: صاحبان نیروگاههای بامی از این طریق میتوانند خود از برق تولید شده استفاده نکنند آن را به ما بفروشند و خود از برق با تعرفه پایین استفاده کنند.
