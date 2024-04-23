در مصرف برق صرفه جویی کنید خودرو ببرید

به گزارش خبرنگار مهر مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل شرکت توانیر در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: اقداماتی برای گذر از اوج بار در نظر گفته شده است که ۱۸۰ برنامه عملیاتی در ۶ محور که بخشی مربوط به توسعه نیروگاه‌ها است.

وی ادامه داد: ۸ هزار و ۳۰۰ مگاوات برق از ابتدای دولت تا کنون به ظرفیت شبکه برق افزوده شد.

وی ادامه داد: صنایع انرژی بر مکلف به ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه بودند که کمک شایانی به شبکه برق می‌کند. همچنین در خصوص ماده ۴ صنایعی که اقدامی نکرده اند برنامه‌های تنظیم شده‌ای وجود دارد که در حال هماهنگی با وزارت صمت هستیم همچنین صنایعی که اقدام به ساخت نیروگاه کرده اند معاف از برنامه مدیریت مصرف می‌شوند.

مدیر عامل شرکت توانیر در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه چه تدبیری برای پرداخت بدهی ۱۰۰ همتی وزارت نیرو به نیروگاه‌ها در نظر دارد، خاطر نشان کرد: اواخر سال گذشته ۳۰ همت بین شرکت‌های تولید برق پرداخت شده است و اکنون بدهی وزارت نیرو به تولید کنندگان برق ۱۰۰ همت است که ۴۰ درصد مربوط به بانک‌ها و ما بقیه مربوط به تولید کنندگان است که طبق برنامه این بدهی باید طی ۳ سال تسویه شود. همچنین پیش بینی می‌شود که ۴۰ همت از طریق بورس انرژی در اختیار تولید کنندگان قرار دهیم و ما بقیه آن را از راه‌های دیگر تأمین کنیم.

رجبی مشهدی در رابطه با برنامه‌های تشویقی مدیریت برق در زمان اوج بار خاطر نشان کرد: پاداش صرفه جویی مطابق قبل است و مشترکان می‌توانند با کاهش مصرف پاداش بگیرند.

وی ادامه داد: علاوه بر پاداش صرفه جویی که بر قبوض اعمال می‌شد ۴۷ میلیون جایزه نظیر خودرو و لوازم خانگی برای مشترکان خانگی خوش مصرف در نظر گرفته شده است.

مدیر عامل توانیر خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران چاه‌های کشاورزی که ۵ ساعت مشارکت در مدیریت مصرف داشته باشند، ۱۹ ساعت باقی مانده برق آنها رایگان است. در صورتی که مشارکت بیشتر از ۵ ساعت باشد، پاداش نقدی شامل آنها خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون تعداد قابل توجهی مرکز استخراج رمز ارز وجود دارد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۸ هزار مرکز غیرمجاز رمزارز شناسایی شد و ۸۰۰ مگاوات معادل مصرف این ماینر ها بوده که برای تأمین آن باید ۱۱۰۰ مگاوات نیروگاه را ایجاد شود.

رجبی مشهدی ادامه داد: بر اساس قانون جدید این دستگاه‌ها امحا می‌شود و معادل ۱۰۰ برابر تعرفه‌های برق جریمه می‌شوند. موارد مجاز نیز بر اساس ضوابط ۱۲ شب تا ۷ صبح از ماینر ها استفاده کنند و اگر از تابلو برق سبز خرید کنند محدودیتی ندارند.

وی با تاکید بر اینکه تعرفه برق در سال جاری تغییر پیدا نمی‌کند، خاطر نشان کرد: مشترکانی که بر اساس الگوی مصرف، مصرف برق داشته باشند تعرفه آنها یارانه‌ای محاسبه می‌شود و افرادی که بیش از الگوی مصرف، مصرف برق داشته باشند تعرفه آنها به صورت پلکانی محاسبه می‌شود.

به گفته این مقام مسؤول میزان مصارف از الگو در هر اقلیم افزایش یابد میزان تعرفه نیز افزایش می‌یابد. ۲.۵ درصد مشترکان که تعدادشان کمتر از یک میلیون مشترک است دوبرابر الگو مصرف می‌کنند.

وی در رابطه با تغییر ساعت ادارات از خرداد ماه، اضافه کرد: بر اساس ماده ۴ مصوبه هیأت وزیران تغییر ساعت کاری را خواهیم داشت و اگر تغییری در این زمینه اتفاق بیفتد اطلاع رسانی خواهد شد. همچنین از ۱۵ خرداد تغییر ساعت کاری را خواهیم داشت.

مدیر عامل توانیر اضافه کرد: برنامه ما این است که بخش خصوصی در صادرات و ترانزیت برق مشارکت کند. در گام اول افغانستان، پاکستان و ترکیه و عراق با ظرفیت ۳۰۰ مگاوات امکان صادرات وجود دارد. قطعاً این به توسعه سرمایه‌گذاری تجدیدپذیر ها کمک خواهد کرد و بر این اساس تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر می‌توانند ۸ ماه برق خود را صادر کنند و ۴ ماه دیگر برق را در تابلو برق عرضه کنند.

وی خاطر نشان کرد: سال گذشته ۶۰۰ مگاوات تبادل برق را با ترکیه داشتیم. برنامه ریزی کردیم برای نهایی کردن بخش تجاری خرید و فروش برق با بازار منطقه‌ای در کشور ترکیه معرفی شده که اگر نهایی شود امکان تجارت با کشور ترکیه فراهم است. پیش‌بینی می‌کنیم ۵۰۰ مگاوات واردات برق از کشوره ای ترکمنستان و ارمنستان داشته باشیم.