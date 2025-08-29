بارندگی شدید و سیل ویرانگر در پاکستان+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک گزارش داد: سیل پاکستان آسیب های زیادی به اقتصاد این کشور و زیرساختهایش وارد کرده است. کارشناسان برآورد کرده اند که بازسازی کامل خرابی های به بار آمده ناشی از سیل مدت زمان زیادی می برد.

مقامات پاکستانی اعلام کرده اند که بیش از ۱۵۰ هزار نفر از مناطق واقع در کرانه سه رود اصلی در پنجاب تخلیه کرده اند.

مسئولان پاکستانی اعلام کردند که بارندگی های شدید و سیل اخیر موجب بالا آمدن سطح آب به شکل خطرناکی شده است.

سازمان مدیریت بحران ملی پاکستان از ادامه پیامدهای خطرناک سیل و رسیدن سطح رودخانه‌های مجاور هزاران روستا و مناطق شهری به ویژه در ایالت پنجاب به سطح خطرناک خبر می‌دهد و همزمان عملیات انتقال مردم به نقاط امن و خارج از تهدید سیل ادامه دارد.

از اواخر ماه ژوئن سال جاری (۲۰۲۵) تاکنون دست‌کم ۸۰۰ نفر قربانی بارندگی‌های موسمی و جاری شدن سیل در مناطق مختلف پاکستان به ویژه ایالات پنجاب و خیبرپختونخوا شده‌اند. طی ساعات گذشته نیز ۱۷ نفر در بخش‌های مختلف ایالت پنجاب طعمه سیل شده و ده‌ها نفر دیگر همچنان ناپدید هستند.

رسانه‌های پاکستانی به نقل از آمار رسمی نهادهای انتظامی و امدادی اعلام کردند که یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در استان پنجاب تحت تاثیر شدید سیل قرار گرفته و یک هزار و چهارصد روستا نیز ویران شده است.

استان پنجاب که پرجمعیت ترین ایالت پاکستان محسوب می‌شود با شدیدترین سیل خود در چهار دهه اخیر دست و پنجه نرم می‌کند که باعث ویرانی صدها روستا و از بین رفتن محصولات غذایی شده است.

طبق اعلام سازمان مدیریت بحران ملی پاکستان تا روز گذشته (پنجشنبه) بیش از ۲۱۰ هزار نفر به مکان‌های امن‌تر منتقل شده‌اند، از جمله ۲۵ هزار نفر در اردوگاه‌های نجات اسکان داده شده‌اند.

به گفته مسئولان پاکستانی؛ رهاسازی حجم زیادی از آب سدها توسط هند به سمت پاکستان به دلیل سرریز شدن آن منجر به سیل بی سابقه در مرکز این کشور شده و اسلام‌آباد همسایه شرقی خود را به کارشکنی در اجرای مفاد پیمان مشترک آبی متهم می‌کند. در عین حال هند هفته گذشته پس از سر ریز شدن سدها و طغیان رودها، حجم زیاد آب را به سمت مناطق مرزی پست هدایت کرد.