به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل اعزی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از تحقق پروژههای گسترده در حوزه زیرساختهای ارتباطی استان با اعتباری بالغ بر ۱,۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد و تأکید کرد که این اقدامات در راستای ارتقای کیفیت و پایداری شبکه ارتباطی استان در دولت سیزدهم انجام شده است.
وی با اشاره به رشد ۷ درصدی ظرفیت انتقال داده و افزایش ۷۹ درصدی پهنای باند استان، گفت: دو پروژه مهم زیرساختی با اعتبار ۱۷۶ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است که نقش مؤثری در ارتقای کیفیت و پایداری شبکه ایفا میکند.
مدیرکل ارتباطات مازندران همچنین از پیشرفت پروژههای فیبر نوری در استان خبر داد و افزود: با سرمایهگذاری ۶۹۰ میلیارد تومانی، چهار شهر استان در آستانه بهرهبرداری قرار دارند و عملیات اجرایی در ۶ شهر دیگر نیز ادامه داردوعلاوه بر این، ۹۰ کیلومتر فیبر نوری در مناطق روستایی اجرا شده است که دسترسی بیش از ۱۱ هزار خانوار به اینترنت پرسرعت را فراهم کرده است.
اعزی در ادامه از توسعه تلفن همراه در استان خبر داد و افزود: بیش از ۱۰۰ پروژه شهری و روستایی با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان اجرایی شده است، در همین راستا، ۱۱۵ سایت نسل پنج 5G فعال شده و ۹۵ سایت جدید نیز برای پوشش ارتباطی بیش از ۱۱۵ روستا راهاندازی شده است.
وی همچنین با اشاره به اقدامات دیگر در حوزه ارتباطات، از توسعه دفاتر پیشخوان دولت، گسترش خدمات بانکی در مناطق روستایی، راهاندازی پارک تخصصی فاوا و اجرای طرحهای ملی حوزه پست به عنوان پروژههای کلیدی استان یاد کرد.
افزایش دسترسی به اینترنت پرسرعت در شهرستان نکا
اعزی در ادامه، به وضعیت توسعه زیرساختهای ارتباطی در شهرستان نکا اشاره کرد و گفت: از مجموع ۱۳۴ روستای شهرستان نکا، ۶۹ روستا به سیستم ADSL و تلفن ثابت مجهز هستند و در حال حاضر، زیرساختهای ارتباطی در سایر روستاها در حال توسعه است.
وی با اشاره به دستور استاندار مازندران برای تسریع در توسعه ارتباطات در منطقه هزارجریب، اظهار داشت: پوشش اینترنت پرسرعت در روستاهای نوده، زروم و زنگت سفلی در دستور کار قرار دارد و پیشبینی میشود در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
مدیرکل ارتباطات مازندران همچنین از آغاز طراحی پروژه اینترنت پرسرعت در روستای بندبن خبر داد و افزود: این پروژه پیشبینی میشود تا سال آینده به بهرهبرداری برسد، همچنین فیبر نوری روستایی (USO) در روستای چناربن اجرا شده و این روستا هماکنون از اینترنت پرسرعت برخوردار است.
اعزی در پایان تأکید کرد: پروژههای ارتباطی در استان مازندران، نتیجه حمایتهای وزارت ارتباطات، استانداری مازندران و همراهی نمایندگان استان است و با ادامه این مسیر، کیفیت خدمات ارتباطی برای مردم استان، اعم از شهرها و روستاها، بهطور مستمر ارتقا خواهد یافت.
