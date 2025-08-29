«گروسی» آرژانتینی سودای دبیر کلی سازمان در سر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوینس آیرس تایمز، رافائل ماریانو گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA)، رسماً تمایل خود را برای نامزدی در سمت دبیرکلی سازمان ملل متحد اعلام کرد.
گروسی ۶۴ ساله در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن، ضمن تأیید این اخبار گفت: من کاندیدای دبیرکلی سازمان ملل خواهم شد.
وی مدتهاست که برای تصدی این دبیرکلی سازمان ملل که بالاترین مقام دیپلماتیک جهان است، تلاش میکند.
او در صورتی که در این نامزدی موفق شود، تبدیل به دومین دبیر کل سازمان ملل از قاره آمریکای لاتین بعد از «خاویر پرز دکوئیار» خواهد بود.
گروسی اعلام کرد که فرآیند نهایی سازی نامزدی او برای این پست «در هفتههای آینده» به جریان خواهد افتاد.
سمت دبیرکلی سازمان ملل در ژانویه ۲۰۲۷، زمانی که دوره تصدی آنتونیو گوترش پرتغالی به پایان میرسد، خالی خواهد شد. فرد پیروز در انتخابات برای یک دوره پنج ساله ریاست سازمان ملل را برعهده میگیرد درحالی که امکان انتخاب مجدد نیز وجود دارد.
این سمت اغلب به صورت غیررسمی و طبق سنت بین مناطق مختلف جهان «می چرخد» و انتظار میرود یک فرد از منطقه آمریکای لاتین در سال ۲۰۲۷ این سمت را به دست بگیرد.
