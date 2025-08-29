  1. استانها
بازدید وزیر جهاد کشاورزی از سایت پرورش میگو ۴ هزار هکتاری گمیشان

گمیشان – وزیر جهاد کشاورزی در دومین روز از سفر خود به استان گلستان به مناسبت هفته دولت، از سایت پرورش میگو ۴ هزار هکتاری گمیشان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان گلستان به مناسبت هفته دولت، غلامرضا نوری قزلجه از سایت پرورش میگو ۴ هزار هکتاری در شهرستان گمیشان بازدید کرد.

این سایت پرورشی به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم در حوزه شیلات و آبزی‌پروری کشور، ظرفیت چشمگیری در تولید میگو دارد.

بر اساس گزارش‌های ارائه شده، تا تاریخ ۶ شهریورماه سال جاری، سطح زیرکشت میگو در این سایت به دو هزار و ۱۲۱ هکتار رسیده و ۱۳۱ مزرعه فعال در آن مشغول به تولید میگو هستند. میزان برداشت میگو تا تاریخ یاد شده به ۴۶ هزار و ۲۳۷ کیلوگرم رسیده است که با توجه به شرایط اقلیمی و منابع آبی منطقه، میانگین برداشت میگو از هر هکتار به دو هزار و ۳۷۱ کیلوگرم می‌رسد.

این سایت در حال حاضر به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم پرورش میگو در شمال کشور، نقش حیاتی در تأمین نیاز بازار داخلی و صادرات محصولات آبزی دارد. وزیر جهاد کشاورزی با توجه به وضعیت موجود، بر لزوم توسعه این بخش و ارتقای فناوری‌های تولید تأکید کرد و از تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود بهره‌وری در این صنعت قدردانی کرد.

بازدید وزیر جهاد کشاورزی از این سایت، نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به تقویت بخش شیلات و آبزی‌پروری استان گلستان و کشور است و همچنین نویدبخش پیشرفت بیشتر در حوزه تولیدات آبزی برای سال‌های آتی است.

