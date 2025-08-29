بازدید وزیر جهاد کشاورزی از سایت پرورش میگو ۴ هزار هکتاری گمیشان

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان گلستان به مناسبت هفته دولت، غلامرضا نوری قزلجه از سایت پرورش میگو ۴ هزار هکتاری در شهرستان گمیشان بازدید کرد.

این سایت پرورشی به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم در حوزه شیلات و آبزی‌پروری کشور، ظرفیت چشمگیری در تولید میگو دارد.

بر اساس گزارش‌های ارائه شده، تا تاریخ ۶ شهریورماه سال جاری، سطح زیرکشت میگو در این سایت به دو هزار و ۱۲۱ هکتار رسیده و ۱۳۱ مزرعه فعال در آن مشغول به تولید میگو هستند. میزان برداشت میگو تا تاریخ یاد شده به ۴۶ هزار و ۲۳۷ کیلوگرم رسیده است که با توجه به شرایط اقلیمی و منابع آبی منطقه، میانگین برداشت میگو از هر هکتار به دو هزار و ۳۷۱ کیلوگرم می‌رسد.

این سایت در حال حاضر به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم پرورش میگو در شمال کشور، نقش حیاتی در تأمین نیاز بازار داخلی و صادرات محصولات آبزی دارد. وزیر جهاد کشاورزی با توجه به وضعیت موجود، بر لزوم توسعه این بخش و ارتقای فناوری‌های تولید تأکید کرد و از تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود بهره‌وری در این صنعت قدردانی کرد.

بازدید وزیر جهاد کشاورزی از این سایت، نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به تقویت بخش شیلات و آبزی‌پروری استان گلستان و کشور است و همچنین نویدبخش پیشرفت بیشتر در حوزه تولیدات آبزی برای سال‌های آتی است.