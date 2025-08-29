تشکیل ستاد الگوی کشت گلستان با ریاست استاندار الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان که با حضور مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، اهمیت تشکیل ستاد الگوی کشت استان گلستان به ریاست استاندار به‌عنوان گامی کلیدی برای تحقق اهداف این طرح ملی مورد تأکید قرار گرفت.

آنجفی با اشاره به ماهیت فرابخشی الگوی کشت، بر لزوم همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد تا بتوانند به صورت مشترک در مسیر بهره‌وری بهتر منابع و توسعه پایدار کشاورزی حرکت کنند.

وی افزود: اجرای موفق الگوی کشت نه‌تنها به بهبود کارایی تولید کشاورزی کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در حفظ منابع طبیعی و ثبات اقتصاد کشاورزی دارد. بنابراین هماهنگی و تعامل دستگاه‌های مرتبط ضروری است.

همچنین معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح الگوی کشت استان اظهار کرد: امکان تغییر برنامه ابلاغی در ستاد ملی الگوی کشت وجود دارد و این اصلاحات با توجه به شرایط اقلیمی و نیازهای گلستان صورت خواهد گرفت تا برنامه‌ها بیشترین انطباق را با شرایط منطقه‌ای داشته باشند.

وی افزود: تشکیل ستاد الگوی کشت استان تحت مدیریت استاندار، گامی مهم و مؤثر در اجرای دقیق این طرح ملی در گلستان است که انتظار می‌رود با مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی، زمینه بهبود وضعیت کشاورزی و افزایش بهره‌وری در استان را فراهم آورد.