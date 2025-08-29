رفع موانع کلید جهش توسعه مسکن، کشاورزی و گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، به بررسی دستاوردهای دولت در حوزههای مختلف پرداخت و بر ضرورت تسهیل موانع پیشروی پروژه نهضت ملی مسکن و تقویت سرمایهگذاری در بخشهای کشاورزی و گردشگری تأکید کرد.
استاندار گلستان با اشاره به تصویب منطقه آزاد این استان، از رفع ۹۷ درصدی مشکلات شمارهگذاری خودرو در این منطقه خبر داد و گفت: گلستان در این زمینه پیشتاز است.
وی همچنین به چالشهای موجود در حوزه کشاورزی اشاره کرد و با تأکید بر لزوم حمایت از کشاورزان، به ویژه در مواجهه با قیمتهای دستوری گندم و سایر محصولات، خواستار سرمایهگذاری در احیای کشت پنبه و توسعه کشت گیاهان دارویی شد.
طهماسبی همچنین به مشکلات صدور مجوزهای حوزه گردشگری و بومگردی اشاره و از ناهماهنگیهای موجود انتقاد کرد و بر لزوم رفع این موانع برای جذب سرمایهگذاری تأکید کرد.
وی برنامههای مندرج در سند هفتم توسعه، از جمله توسعه گلخانهها و راهاندازی پایانه صادرات محصولات کشاورزی را فرصتهایی مهم برای رونق اقتصادی استان برشمرد.
استاندار گلستان با اشاره به مشکلات منابع اعتباری واحدهای تولیدی روستایی، خواستار حمایت بیشتر از این بخشها شد و ضمن یادآوری وجود اراضی ملی مستعد سرمایهگذاری و شرایط مطلوب اقلیمی، بر ضرورت مقابله با چالشهای زیستمحیطی مانند تغییر اقلیم، فرونشست زمین و خشکسالی تأکید کرد.
طهماسبی اظهار کرد: امید است با همدلی و تلاش مسؤولان، استان گلستان مسیر توسعه پایدار و پیشرفت را بهخوبی طی کند.
گفتنی است وزیر جهاد کشاورزی، به مناسبت هفته بزرگداشت دولت، به عنوان نماینده دولت در این سفر حضور داشت.
