اساس خانواده بر رحمت و مودت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه با دعوت مؤمنان به رعایت تقوای الهی در همه لحظات زندگی، اظهار داشت:

خداوند متعال اساس زندگی مشترک میان زن و شوهر را بر «رحمت و مودت» قرار داده و تصریح کرده است که «جعل بینکم مودت و رحمة». دلیل این امر نیز آن است که پروردگار خود رحمت مطلق است و پیامبر عظیم‌الشأن اسلام را نیز به عنوان «رحمة للعالمین» برای همه جهانیان فرستاد.

وی افزود: همه کتب آسمانی از سر رحمت الهی نازل شده‌اند و قرآن کریم به طور خاص «شفا و رحمت برای مؤمنان» معرفی شده است. آیات الهی دل‌ها را از رذائل اخلاقی شفا می‌دهد و در عین حال برای ظالمان، نزول قرآن حجتی است تا عذری در قیامت نداشته باشند. به همین جهت قرآن، هم شفا، هم رحمت و هم هدایت است.

غفوری با اشاره به آیه ۸۹ سوره نحل بیان کرد: خداوند قرآن را «تبیان لکل شیء» قرار داده است؛ یعنی کتابی که همه ابعاد زندگی انسان را روشن می‌سازد و سراسر هدایت، رحمت و بشارت برای کسانی است که در برابر فرمان الهی تسلیم باشند.

امام جمعه کرمانشاه ادامه داد: نظام خانواده نیز بر همین اساس رحمت و مودت پایه‌گذاری شده است، نه بر کینه و دشمنی. زن و شوهر باید با محبت، حسن‌نظر، کمک به یکدیگر، حمایت و دستگیری از هم زندگی را بنا کنند؛ این همان مصداق رحمت و مودتی است که قرآن بر آن تأکید دارد.

ویژگی‌های محسنین در قرآن

نماینده ولی‌فقیه در استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیات سوره لقمان، گفت: خداوند متعال آیات خود را «هداً و رحمة للمحسنین» دانسته و محسنین را کسانی معرفی می‌کند که اهل نمازند، زکات می‌دهند و به آخرت یقین دارند.

وی خاطرنشان کرد: نماز بزرگ‌ترین تمرین عبودیت و تواضع در برابر خداوند است و سجده طولانی موجب رشد عقلانیت انسان می‌شود. همچنین پرداخت زکات دل کندن از دنیا و تمرین معنویت است و ایمان به آخرت نیز انسان را از غفلت دور می‌سازد و در مسیر رستگاری قرار می‌دهد.

تسلیت به مناسبت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)

غفوری با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، اظهار داشت: این روز باید با برگزاری مجالس عزاداری در مساجد و حسینیه‌ها گرامی داشته شود؛ چراکه بزرگان دین همواره بر اهمیت این روز تأکید کرده‌اند و در تقویم جمهوری اسلامی نیز به عنوان تعطیل رسمی ثبت شده است.

وی همچنین آغاز امامت امام زمان (عج) در نهم ربیع‌الاول را تبریک گفت و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای ترویج فرهنگ مهدویت تأکید کرد.

ضرورت تبیین خدمات انقلاب اسلامی

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، گفت: مسئولان باید خدمات ۴۶ ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی را برای نسل جوان بازگو کنند. مردم ایران به خوبی می‌دانند که به رغم مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه، اسلام، انقلاب و برافراشتن پرچم توحید در جهان ارزشمندترین دستاوردهاست.

وی ادامه داد: ایستادگی در برابر دشمن هزینه دارد، اما ملت ایران به رغم جنگ‌ها و تحریم‌ها نشان داده‌اند که تنها راه پیروزی، مقاومت و استقامت است.

هشدار نسبت به توطئه‌های دشمن در فضای مجازی

غفوری با هشدار نسبت به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه داخلی، تصریح کرد: بسیاری از مطالبی که در فضای مجازی برای مقصر جلوه دادن دولت، نیروهای نظامی و دستگاه‌های امنیتی منتشر می‌شود، تولید دشمنان خارجی است؛ سازمان سیا و موساد چنین محتواهایی را تولید و با ظاهری مومنانه در شبکه‌های اجتماعی بازنشر می‌کنند.

وی تأکید کرد: نقد مسئولان باید دلسوزانه، مستند، کارشناسانه، متعادل و امیدآفرین باشد، نه افراطی، همراه با توهین و تفرقه‌افکنی.

موضع قاطع در برابر تحریم‌ها و برجام

امام جمعه کرمانشاه با انتقاد از تلاش کشورهای اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه در برجام، گفت: این اقدام‌ها زیر سر آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل است. ملت ایران به هیچ وجه با تمدید قطعنامه تحمیلی ۲۲۳۱ شورای امنیت موافقت نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: تحریم‌های شدیدتر از آنچه تاکنون بر ملت ایران اعمال شده امکان‌پذیر نیست و دشمن باید بداند که ملت ایران با اتحاد و استقامت، پیروزی نهایی را در آینده‌ای نزدیک خواهد دید.

لزوم برخورد با عوامل تفرقه‌افکن

غفوری در پایان با بیان اینکه اتحاد و انسجام مردم سپر پولادین در برابر دشمن است، خطاب به دستگاه قضائی گفت: کسانی که با اظهار مطالب تفرقه‌انگیز در جامعه وحدت ملی را هدف قرار می‌دهند، مزدوران دشمن هستند و باید با آنان قاطعانه برخورد شود.

او همچنین در دعاهای پایانی نماز جمعه از خداوند متعال تعجیل در فرج امام زمان (عج)، حفظ انقلاب اسلامی، رفع مشکلات جوانان و ریشه‌کن شدن رژیم صهیونیستی را مسألت کرد.