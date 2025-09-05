تقوا، رمز نجات انسان در دنیا و آخرت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی رضایی امام جمعه سنقر و کلیایی در خطبههای این هفته نماز جمعه اظهار داشت: بندگان خدا، خودم و همه شما را به تقوای الهی سفارش میکنم؛ همان تقوایی که امیرالمومنین (ع) در نهجالبلاغه بارها بر آن تأکید فرمودهاند.
وی افزود: تقوا یعنی وقتی انسان اوامر و نواهی الهی را میشنود، خاشع و خاضع باشد، در برابر خداوند تسلیم شود و اگر گناهی مرتکب شد، پشیمان گردد و با توبه به درگاه خدا بازگردد. مؤمن واقعی نهتنها از گناه خوشحال نمیشود بلکه از لغزش خود اندوهگین است و در مسیر عمل صالح گام برمیدارد.
امام جمعه سنقر و کلیایی با بیان اینکه خشوع قلبی باید در عمل انسان متجلی شود، تصریح کرد: کسی که از عذاب الهی بیمناک است، با شتاب به سوی نیکیها میرود و از منکرات میپرهیزد. او با شنیدن سخن حق عبرت میگیرد، از هشدارها درس میآموزد و اگر به گناهی آلوده شود، به سرعت توبه میکند.
وی با اشاره به آموزههای قرآنی افزود: بندگان واقعی خدا حتی در سخن گفتن با دشمنان نیز از کلام ناسالم و ناپاک پرهیز میکنند، چه رسد به رفتار با دوستان و مومنان. قرآن کریم در وصف آنان میفرماید: «وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَی الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا».
حجت الاسلام رضایی ادامه داد: زبان انسان پرده از باطن او برمیدارد و شخصیت واقعی افراد از لحن سخن و رفتارشان آشکار میشود. به همین دلیل، مومنان باید علاوه بر ظاهر اعمال، مراقب دلهای خود نیز باشند و اجازه ندهند حب دنیا، کینه، حسد، تکبر و شهوات در قلبشان جای گیرد.
وی تأکید کرد: قرآن کریم میفرماید «وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِی لَحْنِ الْقَوْلِ» یعنی انسانها را میتوان از لحن گفتارشان شناخت. کسانی که دل بیمار دارند، سخنانشان بوی کینه و نفاق میدهد و این در چهره و کلامشان نمایان میشود. در مقابل، قلب سلیم همان است که از حب دنیا و نفوذ شیطان خالی باشد و صاحب آن دل، همچون مارگزیده، از گناه و معصیت هراسان است.
امام جمعه سنقر و کلیایی در ادامه سخنانش با بیان هشدارهای قرآن درباره روز قیامت، گفت: در آن روز زبانها مهر میخورد و دستها و پاها به اعمال انسان شهادت میدهند. تنها کسانی که قلب سلیم و اعمال نیکو داشتهاند، با سربلندی در محضر خداوند حاضر میشوند و همراه پیامبر (ص) و اهلبیت (ع) خواهند بود.
وی با اشاره به مسائل روز و سیاستهای استکبار جهانی خاطرنشان کرد: امروز غرب و آمریکا با حربههایی همچون «مکانیزم ماشه» تلاش میکنند ملت ایران را تحت فشار قرار دهند، اما ملت ما در طول بیش از چهار دهه در برابر تمام قدرتهای استکباری ایستاده و هرگز تسلیم نخواهد شد. تجربه نشان داده است که دشمنان هر بار پس از گرفتن امتیاز، بهانههای جدیدی مطرح میکنند و هیچگاه دست از دشمنی برنمیدارند.
حجت الاسلام رضایی تصریح کرد: ملت ایران ملتی حسینی، ولایتمدار و پیرو مکتب جعفری است و هرگز در برابر زیادهخواهیها و تهدیدات دشمنان کوتاه نخواهد آمد. آنان باید بدانند اگر در داخل کشور عدهای در راستای اهداف دشمن گام بردارند و دم از مذاکره با آمریکا بزنند، سرانجام در زیر پای ملت له خواهند شد.
وی همچنین با تبریک فرارسیدن میلاد پیامبر اسلام (ص) و هفته وحدت، بیان داشت: وحدت به معنای از بین رفتن هویتهای مذهبی نیست بلکه یعنی همزیستی مسالمتآمیز، احترام متقابل و تمرکز بر مشترکات امت اسلامی در برابر دشمنان. قرآن، پیامبر (ص) و اصول دین مشترکات فراوانی میان شیعه و سنی ایجاد کرده است و باید بر اینها تکیه کنیم.
امام جمعه سنقر و کلیایی افزود: روز هفدهم ربیعالاول همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) بهدرستی روز «اخلاق و مهرورزی» نامگذاری شده است. پیامبر اکرم (ص) نمونه کامل اخلاق و رحمت برای بشریت بودند و باید از روش زندگی ایشان درس بگیریم؛ چه در خوشبینی نسبت به مردم، چه در پرهیز از شایعهسازی و سوظن، چه در ایجاد برادری واقعی و چه در رعایت حقوق دیگران.
وی با ذکر نمونههایی از سیره نبوی گفت: رسول خدا حتی با غیرمسلمانان با عطوفت و وفاداری رفتار میکردند. نسبت به جوانان اهتمام ویژه داشتند و آنان را به ازدواج، کار و مسئولیتپذیری تشویق میکردند. همچنین با ترویج وفاداری و برادری، کینهها و تعصبات جاهلی را از دل مردم زدودند و جامعهای سرشار از محبت و همدلی بنا کردند.
نظر شما