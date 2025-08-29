خدمت صادقانه مسئولان صدقه جاری برای مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جمال کریمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به اهمیت مشورت، خدمتگزاری و همدلی در جامعه اظهار کرد: مسئولان باید با جدیت در کنار مردم باشند و خدمت صادقانه به آنان را افتخار و توفیق الهی بدانند.

وی با بیان اینکه «خدمت صادقانه صدقه جاری است»، افزود: مسئولان باید با همت و دلسوزی در عرصه اقتصاد، اشتغال و معیشت وارد شوند تا نسل جوان با امید و انگیزه بیشتری در مسیر پیشرفت و تعالی قرار گیرد.

امام جمعه بانه نقش مساجد را در هدایت نسل جوان برجسته دانست و گفت: مساجد محبوب‌ترین مکان نزد پروردگار هستند و باید با برگزاری کلاس‌های آموزشی، جلسات تفسیر قرآن و برنامه‌های فرهنگی، در تربیت و ارتقای سطح دینی جوانان تلاش کرد تا آنان از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی مصون بمانند.

ماموستا کریمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل جهان اسلام، فلسطین را مسئله اصلی مسلمانان دانست و خاطرنشان کرد: امت اسلامی باید در برابر ظلم و جنایات صهیونیست‌ها همدل و متحد باشند و برای نصرت مظلومان دعا و تلاش کنند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش مسئولان استانی و شهرستانی در پیگیری پروژه‌های عمرانی و خدماتی در بانه، خواستار تسریع در اجرای طرح‌های مرتبط با اشتغال و بازگشایی مرز شد و افزود: خدمت خالصانه به مردم باقیات‌الصالحات است و رضایت پروردگار را به همراه خواهد داشت.