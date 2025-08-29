به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته همدان با اشاره به روند اجرای برجام اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های پس از توافق، به اذعان نهادهای بین‌المللی و رسانه‌های غربی، حتی فراتر از انتظار به تعهدات برجامی خود عمل کرد اما آمریکا بدون اجرای هیچ‌یک از تعهدات، از برجام خارج شد و اروپا نیز با وجود باقی ماندن در توافق، عملاً اقدامی نکرد.

وی افزود: بر اساس مفاد برجام، ادعای نقض تعهدات از سوی ایران، بدون رأی‌گیری، می‌تواند موجب بازگشت تحریم‌های شورای امنیت شود؛ اقدامی که امروز کشورهای غربی در قالب مکانیزم ماشه دنبال می‌کنند که از نظر جمهوری اسلامی، هم غیرقانونی و هم غیراخلاقی است.

امام جمعه همدان با انتقاد از عملکرد نهادهای بین‌المللی تصریح کرد: عضویت طولانی‌مدت ایران در معاهده ان‌پی‌تی هیچ سودی برای کشور نداشته و حتی دبیرکل آژانس، اطلاعات ایران را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده که موجب وقوع حملات علیه تأسیسات کشور شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع «نشاط اجتماعی» اشاره کرد و گفت: برگزاری برنامه‌های شاد و سالم برای خانواده‌ها ضروری است، اما باید با رعایت شئونات دینی و فرهنگی دارالمؤمنین همدان همراه باشد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان عنوان کرد: ایجاد فضاهای امن برای بانوان و دختران، اجرای کامل قانون جوانی جمعیت، رفع مشکلات زیست‌محیطی و تسریع در حل پرونده‌های طولانی‌مدت شهری از جمله راهکارهای تحقق نشاط اجتماعی پایدار است.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی با قدردانی از حضور میدانی استاندار، فرماندار و شهردار در میان مردم و پیگیری مشکلات آنها خاطرنشان کرد: حمایت از دولت به معنای نادیده گرفتن نقد سازنده نیست و هر نقدی باید با هدف گره‌گشایی از مشکلات مردم بیان شود.