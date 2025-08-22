به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی ظهر جمعه در خطبه‌های نمازجمعه همدان با اشاره به فتوای رهبر معظم انقلاب و اجماع سیاسیون درباره مشروعیت قانونی غنی‌سازی اورانیوم اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا حق غنی‌سازی صلح‌آمیز دارند و این حق، ذاتی و غیرقابل‌انکار جمهوری اسلامی است.

شعبانی‌موثقی خاطرنشان کرد: ما زیاده‌خواهی نکرده‌ایم بلکه از حق قانونی خود دفاع کرده‌ایم.

وی با انتقاد از کسانی که با صدور بیانیه‌ها ایران را مقصر می‌دانند افزود: آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌های ظالمانه وضع کرد، اما برخی در داخل به‌جای محکومیت عامل اصلی، ایران را متهم کردند. این در حالی است که تهدیدها و بمب‌های هسته‌ای در اختیار رژیم صهیونیستی است، نه جمهوری اسلامی.

امام جمعه همدان، نام بردن ایران به عنوان عامل ناامنی را نادرست خواند و گفت: رژیم صهیونیستی سال‌ها پیش از انقلاب اسلامی سرزمین‌هایی مانند صحرای سینا، کرانه باختری، غزه و جولان را اشغال کرده، اما ایران همچنان بی‌دلیل مورد اتهام قرار می‌گیرد.

شعبانی موثقی با قدردانی از جریان‌های سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب که بیانیه‌های ضدایرانی اخیر را محکوم کردند، خواستار پایبندی دولت به شعار وفاق ملی شد و افزود: دستگاه‌های نظارتی باید علاوه بر پیگیری تضییع بیت‌المال، ترک فعل مدیران و کوتاهی در انجام وظایف را نیز رصد کنند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه حاکمان به معیشت مردم به سفارش پیامبر اسلام (ص) بیان کرد: بی‌توجهی به معیشت، مسکن و مشکلات اقتصادی، دینداری مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

امام جمعه همدان ضمن تقدیر از مصوبات اخیر شورای مسکن استان، از جمله واگذاری زمین رایگان به مشمولان قانون جوانی جمعیت، بر اجرای سریع و عملی این مصوبات تأکید کرد.

شعبانی موثقی با اشاره به روز مسجد، بر نقش محوری مساجد در مدیریت محلات تأکید و تمامی ارکان فرهنگی و اجتماعی را به همکاری در این زمینه فراخواند.

وی همچنین از مردم خواست در پویش «ایران همدل» برای حمایت از جبهه مقاومت مشارکت فعال داشته باشند.