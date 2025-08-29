تروریسم نرم ابزار دشمن برای تضعیف وحدت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی رحیمآبادی در خطبههای نماز جمعه این هفته بیرجند در مصلی المهدی (عج) اظهار داشت: در دعای عهد هشت ویژگی برای مؤمنانی که در مسیر ولایت امام عصر (عج) قرار میگیرند ذکر شده که اگر کسی به آنها متصف شود، از برکات و شفاعت امامان معصوم (ع) در دنیا و آخرت برخوردار خواهد شد.
وی افزود: انقلاب اسلامی ایران نیز بر پایه همین ویژگیهای دینی و ولایتمداری شکل گرفت و تا امروز استمرار یافته است، بنابراین اجازه نباید داد که با جریانهای تفرقهانگیز داخلی یا خارجی از این مسیر منحرف شود.
رحیمآبادی با اشاره به تهدیدات دشمنان یادآور شد: آنان با ابزارهایی چون شایعهسازی، جنگ رسانهای و فضای مجازی به دنبال تفرقه و انحراف در جامعه هستند و باید در برابر این توطئهها هوشیار باشیم.
امام جمعه موقت بیرجند خطاب به مردم و مسئولان گفت: وظیفه همه ماست که در مقابل هر حرکتی که وحدت ملی را هدف قرار دهد، ایستادگی کنیم و نگذاریم دشمنان با این ترفندها فاصلهای میان مردم و ولایت ایجاد کنند.
وی ادامه داد: هرچند دشمنان تلاش میکنند ملت ایران را از آرمانهای انقلاب جدا کنند، اما تجربه نشان داده است که مردم با پشتیبانی از رهبری و پایبندی به ولایتفقیه، مسیر مقاومت و عزت را ادامه خواهند داد.
رحیمآبادی تأکید کرد: ملت ایران همانگونه که در روزهای تاریخی همچون ۲۳ خرداد نشان دادند، امروز نیز با یکپارچگی در کنار رهبر معظم انقلاب میایستند و از خط روشن اسلام و ولایت جدا نخواهند شد.
امام جمعه موقت بیرجند در بخش دیگری از خطبهها به مسئله مهدویت اشاره کرد و گفت: پرسش دیرینه انسانها این بوده است که آیا روزی خواهد رسید که جهان از ظلم، فساد و تبعیض رهایی یابد و عدالت و آرامش حاکم شود؟ پاسخ این سؤال در تقدیر الهی و تحقق وعده ظهور است.
وی ادامه داد: بر اساس برنامهای که خداوند برای بشریت تعیین کرده، هدف خلقت انسان کمالیابی از مسیر شناخت خداوند، پیامبران و امامان معصوم است و ارسال پیامبران نیز برای تحقق عدالت و حاکمیت الهی صورت گرفته است.
رحیمآبادی با اشاره به واقعه غدیر خاطرنشان کرد: غدیر تنها یک روز تاریخی نیست، بلکه باید در زندگی مسلمانان همواره به عنوان محور پیوند امام و امت دیده شود.
وی تصریح کرد: در آستانه سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج)، این پرسش مطرح است که چرا با وجود همه ظرفیتها، هنوز حاکمیت اسلامی به صورت کامل تحقق نیافته است؟
امام جمعه موقت بیرجند یادآور شد: قرآن کریم به صراحت از کامل شدن دین و اتمام نعمتهای الهی خبر داده است، اما این مهم تنها با توجه به ولایت اهلبیت (ع) و درک صحیح از جایگاه امامت، بهویژه در دوران غیبت، امکانپذیر خواهد بود.
وی در پایان گفت: در این عصر باید با تدبر در معارف عمیق زیارتها و توسل به اهلبیت (ع)، گامهای محکمتری برای تحقق حاکمیت الهی برداشت.
