به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید مهدی قریشی در خطبههای نماز جمعه ارومیه که در مصلای امام خمینی ارومیه برگزار شد گفت: اختصاص یک روز از هفته دولت به روز کارمند یادآور این حقیقت است که حل مشکلات مردم و نوعدوستی خود عبادتی بزرگ محسوب میشود.
نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی با اشاره به اینکه خدمتگزاری، نعمتی الهی و سرمایهای برای آخرت است، تصریح کرد: اگر مسئول عادل باشد، هر لحظه از خدمت او عبادت است.
قریشی، شهیدان را مایه عزت و افتخار ایران دانست و افزود: اینکه در هر ردهای از مقامات کشور شهید تقدیم انقلاب شده است، نشان میدهد که همه مسئولان ایران اسلامی در مسیر انقلاب مصمم هستند.
وی با تأکید بر اهمیت همبستگی درونی در کشور افزود: دشمنان در پی آن هستند که ایران اسلامی را تضعیف و ذلیل کنند، اما آنچه ایران را حفظ کرده و خواهد کرد، انسجام و اتحاد ملی است.
امام جمعه ارومیه با اشاره به پدیده زبالهگردی، آن را معضلی اجتماعی برای شهر ارومیه دانست و خاطرنشان کرد: این پدیده علاوه بر تأثیرات منفی اجتماعی، تصویری نامطلوب از جامعه ما ارائه میدهد و زیبنده شهر ارومیه نیست لذا مسئولان شهری، شورای شهر و شهرداری باید با شناسایی افراد و تقسیمبندی مناطق، این مشکل را مدیریت و حل کنند.
نظر شما