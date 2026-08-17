به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئیسزاده، در نشست خبری که روز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد، با تشریح آخرین وضعیت جامعه پزشکی کشور اظهار کرد: حدود ۳۹۳ هزار نفر عضو زنده و فعال سازمان نظام پزشکی هستند که این اعضا در گروههای پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، پروانهداران، ماماها و رشتههای علوم آزمایشگاهی قرار دارند.
وی تعداد پزشکان کشور را ۱۷۹ هزار و ۴۵۳ نفر اعلام کرد و افزود: حدود ۵۳ درصد پزشکان مرد و ۴۷ درصد زن هستند.
رشد چشمگیر حضور زنان در جامعه پزشکی
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به افزایش حضور زنان در جامعه پزشکی گفت: حدود ۴۰ سال پیش، برای جمعیتی حدود ۳۶ میلیون نفر، تعداد متخصصان زن کشور حدود ۷۷۰ نفر بود، اما امروز بیش از ۳۰ هزار متخصص زن در کشور داریم.
وی ادامه داد: این آمار جدا از تعداد جراحان زنان و زایمان است که حدود هفت هزار نفر برآورد میشود. در مجموع، تعداد متخصصان زن در رشتههای مختلف از ۳۰ هزار نفر فراتر رفته است.
رئیسزاده تأکید کرد: در حالی که جمعیت کشور طی این مدت حدود دو و نیم برابر شده، تعداد متخصصان زن بیش از ۴۰ برابر افزایش یافته است.
وی همچنین از فعالیت بیش از ۵۱ هزار دندانپزشک و بیش از ۳۵ هزار داروساز در کشور خبر داد و گفت: حدود ۱۲۶ هزار نفر از گروه پروانهداران و ۸۲ هزار ماما نیز عضو سازمان نظام پزشکی هستند.
سرانه پزشک در ایران بالاتر از میانگین جهانی
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به تعداد پزشکان و جمعیت کشور اظهار کرد: با وجود ۱۷۹ هزار پزشک و جمعیتی نزدیک به ۸۷ میلیون نفر، سرانه پزشک در ایران حدود ۱۹ نفر به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت است.
وی افزود: بیش از ۷۰ هزار دانشجوی پزشکی نیز در حال تحصیل هستند و با توجه به روند افزایش ظرفیت تربیت پزشک، پیشبینی میشود سرانه پزشک در سال ۱۴۱۰ به حدود ۲۷.۷ نفر به ازای هر ۱۰ هزار نفر برسد.
رئیسزاده گفت: بر اساس آمارهای رسمی سازمان جهانی بهداشت، میانگین جهانی سرانه پزشک حدود ۱۷ نفر به ازای هر ۱۰ هزار نفر است و ایران با سرانه حدود ۱۹ نفر، بالاتر از این میانگین قرار دارد.
وی ادامه داد: سرانه پزشک در ایران طی حدود ۲۰ سال گذشته از ۸.۷ نفر به ازای هر ۱۰ هزار نفر به ۱۸.۱ نفر در سال ۲۰۲۴ رسیده و اکنون به حدود ۱۹ نفر افزایش یافته است.
مشکل توزیع نامتوازن پزشکان
رئیس سازمان نظام پزشکی با تأکید بر اینکه مسئله اصلی نظام سلامت تعداد پزشکان نیست، گفت: در ۱۵ استان کشور شاخص سرانه پزشک نسبت به جمعیت از نرم جهانی بالاتر است و در برخی استانها نیز این شاخص پایینتر یا برابر با نرم جهانی است.
وی تصریح کرد: بنابراین موضوعی که باید بیش از افزایش تعداد پزشکان مورد توجه قرار گیرد، توزیع مناسب نیروی پزشکی در کشور است.
رئیسزاده افزود: حدود ۳۶ درصد پزشکان عمومی پروانهدار در پنج کلانشهر کشور ساکن هستند و این رقم برای پزشکان متخصص به حدود ۵۳ درصد میرسد؛ در حالی که این پنج کلانشهر تنها حدود ۱۸ درصد جمعیت کشور را در خود جای دادهاند.
وی تأکید کرد: این آمار نشان میدهد مسئله اصلی نظام سلامت، کمبود پزشک نیست و باید برای توزیع مناسب پزشکان در سراسر کشور برنامهریزی شود.
قانون تبلیغات سلامت سالها نادیده گرفته شد
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت قانونی این سازمان در حوزه تبلیغات دارو و درمان گفت: طبق قانون، مسئولیت صدور مجوز تبلیغات در حوزه دارو، درمان و امور مرتبط با سلامت بر عهده سازمان نظام پزشکی است، اما این قانون طی سالیان متمادی از سوی دستگاههای مختلف نادیده گرفته شد.
وی افزود: رسانههای رسمی، شهرداریها و برخی ارگانها این حق قانونی را به رسمیت نشناختند و در نتیجه افراد و مجموعههای مختلف به شکلهای گوناگون اقدام به انتشار تبلیغات حوزه سلامت کردند که بخشی از نابسامانیهای امروز این حوزه نیز حاصل همین وضعیت است.
رئیسزاده از تدوین و ابلاغ آییننامه جامع تبلیغات حوزه سلامت طی چهار تا پنج سال گذشته خبر داد و گفت: این آییننامه چارچوب تبلیغات حوزه سلامت را مشخص کرده و به نظام پزشکیهای سراسر کشور ابلاغ شده است.
رصد ۱۲ هزار صفحه و سایت تبلیغاتی
وی با اشاره به تشکیل شورای هماهنگی تبلیغات حوزه سلامت در سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: این شورا بهصورت ماهانه تشکیل جلسه میدهد و نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما، شهرداری، پلیس فتا و سایر دستگاههای مرتبط در آن حضور دارند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود: بیش از ۱۲ هزار صفحه و سایت تبلیغاتی در حوزه سلامت رصد شده و بیش از ۷۰۰ مورد از آنها دارای تبلیغاتی بودند که خلاف قوانین و شئون تشخیص داده شدند.
وی ادامه داد: مشخصات حدود ۳۱۰ صفحه مشخص بود که این صفحات یا بسته شدهاند یا اصلاحات لازم در آنها انجام شده است. حدود ۴۱۲ صفحه نیز منشأ مشخصی نداشتند و گزارش آنها به پلیس فتا و مراجع قضایی ارسال شده است.
برخورد بدون مماشات با تبلیغات غیرمجاز
رئیسزاده همچنین از تعیین دادیار ویژه برای رسیدگی به تخلفات تبلیغاتی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات حوزه تبلیغات پزشکی انجام شده است.
وی با تأکید بر برخورد با تخلفات اعضای جامعه پزشکی اظهار کرد: برخی افراد اقدام به تبلیغ خلاف دارو یا تبلیغاتی خارج از شأن جامعه پزشکی میکنند. این افراد تعداد معدودی هستند، اما رفتار آنها به اعتبار علم پزشکی و اعتماد مردم آسیب میزند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: در برخورد با این افراد هیچ مماشاتی نداریم؛ چراکه حوزه سلامت محل تجارت اعتماد مردم نیست و سازمان نظام پزشکی وظیفه دارد از اعتبار پزشکی کشور حفاظت کند.
وی افزود: در سال گذشته و در مجموع تخلفات جامعه پزشکی، بیش از ۵۰ مورد حکم محرومیت از مطب صادر شده است.
بیش از ۹۰ درصد نیاز دارویی در داخل تأمین میشود
رئیسزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تابآوری حوزه سلامت کشور گفت: یکی از مهمترین نشانههای استقلال حوزه سلامت، کاهش وابستگی کشور به خارج در تأمین نیروی انسانی و درمان بیماران است.
وی اظهار کرد: در برخی سالها تا سال ۱۳۶۷، سالانه بیش از ۱۰ هزار بیمار برای درمان به خارج از کشور اعزام میشدند و هزینه قابل توجهی به این موضوع اختصاص مییافت، اما امروز وابستگی حوزه سلامت به اعزام بیماران به خارج تا حد زیادی کاهش یافته است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود: در صنعت دارو، بیش از ۹۰ درصد نیازها در داخل کشور تأمین میشود و در حوزه تجهیزات پزشکی نیز وابستگی به تولید خارجی تا حدود زیادی کاهش یافته است.
وی تأکید کرد: همین میزان وابستگی باقیمانده نیز باید با تلاش دانشمندان و جوانان کشور و حمایت از تولید داخلی کاهش یابد.
وی با اشاره به نقش رسانهها در حوزه سلامت گفت: خبرنگاران حوزه سلامت یکی از شرکای اصلی این حوزه و از کمککارهای مهم برای پیشرفت نظام سلامت هستند.
وی افزود: رسانه مسئول باید مسائل و نقدهای حوزه سلامت را صادقانه و منصفانه روایت کند و در کنار بیان خدمات، کاستیها و مشکلات را نیز مورد توجه قرار دهد.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد: نقد درست و منصفانه میتواند به مسئولان و تصمیمگیران حوزه سلامت برای اتخاذ تصمیمهای بهتر کمک کند و شناخت دقیقتری از وضعیت سلامت کشور در اختیار حاکمیت قرار دهد.
روز پزشک؛ فرصتی برای پاسداشت میراث پزشکی ایران
رئیسزاده با تبریک فرارسیدن روز پزشک و روز داروساز اظهار کرد: یکم شهریور، سالروز میلاد ابوعلی سینا و روز پزشک و پنجم شهریور، همزمان با سالروز میلاد محمد بن زکریای رازی، روز داروساز است.
وی گفت: روز پزشک فقط روز تکریم جامعه پزشکی نیست، بلکه فرصتی برای پاسداشت سلامت مردم و میراث پزشکی ایران است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به سابقه تاریخی پزشکی ایران افزود: از برزویه طبیب و دانشگاه جندیشاپور تا ابوعلی سینا، رازی، علی بن عباس اهوازی و پزشکان برجسته معاصر، پزشکی یکی از فصلهای درخشان تمدن ایرانزمین بوده است.
وی تأکید کرد: روز پزشک علاوه بر افتخار به گذشته، باید فرصتی برای تعهد به آینده و تلاش برای ساختن آیندهای پرافتخار برای پزشکی کشور باشد.
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