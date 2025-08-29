پایان جشنواره خردسالان کشتی آزاد تهران با تجلیل از قهرمانان

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره خردسالان کشتی آزاد استان تهران که طی ۴ روز در سالن هفتم تیر تهران برگزار شد امروز (۷ شهریور) با برگزاری کشتی‌های فینال و همچنین تجلیل از عنوان داران نوجوانان و جوانان آزاد و فرنگی ایران به پایان رسید.

رقابت‌های کشتی آزاد این جشنواره به نام منصور برزگر و پیکارهای فرنگی به نام محمد دلیریان به انجام رسید که هر دو پیشکسوت کشتی نیز در سالن هفتم تیر تهران حضور داشتند و از سوی هیئت کشتی تهران مورد تجلیل قرار گرفتند.

محمدرضا طالقانی رئیس پیشین فدراسیون کشتی، محمدابراهیم سیف پور، علی اکبر حیدری، علیرضا لرستانی، محمد طلایی، تقی اکبرنژاد، محمد محمودی، حسن حمیدی، محسن کاوه، ناصر نوربخش، داوود رخش خورشید، بهروز حضرتی پور، الله مراد زرینی، حمید یاری و… از جمله پیشکسوتان حاضر در این مراسم بودند.

هیئت تهران با اهدای لوح و جایزه از قهرمانان عنوان دار خود در مسابقات نوجوانان و جوانان جهان در یونان و بلغارستان و مربیان سازنده شأن تقدیر کرد.

از سه طلایی که ملی‌پوشان ایران در مجموع رقابت‌های جهانی اخیر در دو رشته آزاد و فرنگی کسب کردند، دو نشان طلا از سوی امیر سام محمدی در ۹۲ کیلوگرم کشتی فرنگی نوجوانان جهان و

محمد یوسفی در ۷۹ کیلوگرم کشتی آزاد جوانان جهان که کشتی گیر تهران هستند.

همچنین در ادامه نیز هیئت تهران دو ملی پوش خود در مسابقات جهانی کرواسی، یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا را همراه با سرمربی تیم ملی آزاد پژمان درستکار بدرقه کرد.

محمد مصلایی پور رئیس کمیسیون داوران فدراسیون کشتی و داور s۱ هم که در طول برگزاری این جشنواره به هیئت تهران کمک کرد نیز مورد تقدیر قرار گرفت.