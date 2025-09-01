کاهش ۵۰ درصدی تعرفه «مشاوره خانواده» زنان سرپرست خانواده

زهرا بهروز آذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تلاش‌های یک ساله دولت برای ارتقا و بهبود شرایط زندگی زنان سرپرست خانواده، گفت: یکی از مسئولیت‌ها و وظایف مهمی که به عهده ما است و در این یک سال پیگیر آن بودیم، بحث زنان سرپرست خانوار است. در قانون اساسی، اصل ۲۱ به صورت خاص به این موضوع پرداخته است.

وی افزود: در برنامه هفتم نیز تدابیر بسیار جدی در این زمینه انجام شده است که یکی از آن‌ها بحث کاهش ۵۰ درصدی تعرفه «مشاوره خانواده» برای زنان سرپرست خانواده است. این موضوع، روز سه شنبه هفته پیش در کمیسیون بودجه بررسی شد و تمهیدات قانونی آن در حال تدوین است. این، یک قدم بسیار مهم در این حوزه است، چرا که توجه به حمایت‌های عاطفی و سلامت روان این افراد، اهمیت بسیاری دارد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: یک موضوع دیگر در بودجه مطرح شده بود که مربوط به تسهیلات تکلیفی با رقم ۶۰ همت است. این موضوع نیز با هماهنگی معاونت زنان در دستور کار قرار گرفته و برای اشتغال زنان سرپرست خانوار مدنظر است.