به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی معاون مراسم و تشریفات دفتر ریاست جمهوری و سخنگوی پیشین وزارت خارجه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، در مورد اقدام سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان برای فعالکردن مکانیزم ماشه علیه ایران، گفت: اینکه تروئیکای اروپا میدانند و میدانستند که نباید در مقابل اقدامات جبرانی ایران، اقدامات جبرانی کنند و تمسّک به مکانیزم حل اختلافات و جبران عدم پایبندی به تعهدات یکی از طرفین در برجام برایشان قفل بوده، اظهر من الشمس است، ولی انجام دادند؛ مثل همه کارهای خلافی که خودشان، آمریکا و اسرائیل کردند و میکنند و در آینده هم خواهند کرد!
وی افزود: اما بیان چند نکته لازم است؛ شخصاً باور دارم استحکام و انتفاع توافق برجام برای ایران به حدی بود که آمریکای ترامپ در سال ۲۰۱۸ نتوانست با بهرهمندی ایران از مواهب آن کنار بیاید، لذا آنرا کلاهی بزرگ بر سر خود خواند و پس از به در و دیوار زدنهای بیحاصل، ننگ زیر پا گذاشتن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را که خود عضو دائم آن است به جان خرید و یکجانبه از آن خارج شد. رژیم اسرائیل هم هیچگاه با آن کنار نیامد و هر جا دستش رسید به آن ضربه زد.
پس از خروج غیرقانونی و قلدرمآبانه آمریکا، برجام سکته جدی کرد
سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان تاکید کرد: پس از خروج غیرقانونی و قلدرمآبانه آمریکا، برجام سکته جدی کرد؛ اما هم ما و هم طرفهای باقیمانده امید به احیا و بهبود داشتیم؛ حتی بعدتر در دولت سیزدهم هم!
سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه تصریح کرد: پس از ناتوانی اروپاییها در عمل به تعهدات خود، آنهم یک سال پس از خروج آمریکا و پایاندادن ایران به همه تعهدات خود، برجام مُرد اما باز باور نکردیم. ما به امید پایان ۱۰ ساله موعد آن و برخورداری از مواهب بعدی از اکتبر ۲۰۲۵ و اروپاییها هم به طمع استفاده از مکانیزم درونی آن در یک بزنگاه و فرصت مناسب؛ از اینرو دستگاه تنفس مصنوعی را از این بیمار دچار مرگ مغزی نکشیدیم و الان شد آنچه نباید میشد و متأسفانه یکی از مهمترین دستاوردهای دیپلماسی و بهکارگیری یکی از بهترین راههای مسالمتآمیز حلوفصل اختلافات بینالمللی در تاریخ معاصر از دست رفت.
شکی در هماهنگی اروپا، آمریکا و رژیم صهیونی وجود ندارد
وی ادامه داد: در همنوایی و هماهنگی اروپا، آمریکا و رژیم صهیونی برای تسلیم ملت ایران حتی با زیر پا گذاشتن همه قواعد حقوقی و اخلاقی و هنجارهای بینالمللی دیگر هیچ شک و شبههای وجود ندارد.
معاون مراسم و تشریفات دفتر ریاست جمهوری با بیان اینکه راهحلها روشن است، اظهار داشت: بدون درنگ و تعارف باید قویتر شد و سطح بازدارندگی دفاعی را تا آنجا که ممکن است بر اساس «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةࣲ» بالاتر برد. ملت بزرگ ایران نیز در این فقره حتماً همراهی خواهند کرد.
وی با بیان اینکه اتحاد و انسجام ملی در گفتار و کردار را باید در حدّ اعلی نشان داد و با مردم نجیب ایران همنوا شد و عزت و کرامت آنها بهویژه در حوزههای اقتصادی و اجتماعی را با هر امکان و وسیلهای باید حفظ کرد، گفت: با سرعت و جدیت باید روابط ایران با سایر کشورهای دور و نزدیک جهان بویژه همسایگان را تقویت کرد؛ از بابِ «وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ» باید آماده گفتوگو برای رسیدن به توافقی عادلانه بود و اگر قصد نیرنگ داشتند آنگاه حجت بر همگان تمام است و وعده خداوند پیش روست که … وَإِنْ یُرِیدُوا أَنْ یَخْدَعُوکَ فَإِنَّ حَسْبَکَ اللَّهُ هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ!
نظر شما