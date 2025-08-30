۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدید برای فاضلاب همدان اختصاص یافت

حمیدرضا حاجیبابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدید برای تکمیل پروژههای فاضلاب همدان اظهار کرد: با پیگیریهای دو سال و نیمه، این اعتبار از محل ماده ۵۶ و با امضای تفاهمنامهای میان بانک ملت، سازمان برنامه و بودجه کشور و شرکت آب و فاضلاب استان همدان تأمین شد.
وی افزود: این اعتبار که علاوه بر طرحهای در حال اجرای فاضلاب صنعتی است، برای تکمیل پوشش فاضلاب در مناطق فاقد شبکه، اجرای طرحهای کارشناسی برای پوشش موقت رودخانههایی که موجب آزار مردم شدهاند و توسعه شبکه فاضلاب در نقاط نیازمند ارتقا هزینه خواهد شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اجرای این طرحها میتواند مشکلات محیطزیستی را کاهش دهد، بهداشت عمومی را ارتقا بخشد و گام مهمی در راستای نهضت خدمترسانی به مردم همدان باشد.
