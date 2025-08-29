  1. استانها
گازرسانی به ۱۲۰ روستای کرمان در هفته دولت

کرمان- مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان از گاز رسانی به ۱۲۰ روستای استان کرمان در هفته دولت خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سلیمانی، بعد از ظهر جمعه در آئین افتتاح طرح گازرسانی به ۱۵ روستای منطقه گوشک و طرنگ اظهار داشت: از هفته دولت سال گذشته تا امروز ۴۸۷ روستا از نعمت گاز بهره‌مند شده‌اند که ۱۱.۲ نسبت به سال گذشته در گازرسانی روستایی رشد داشته‌ایم.

وی گفت: در هفته دولت در کرمان به ۱۲۰ روستا گاز رسانی شد که باعث شد درصد گازرسانی به روستاهای استان به ۹۱ درصد برسد.

وی افزود: طرح گازرسانی به ۱۵ روستا از مجموعه روستاهای دهسرد و طرنگ با هزینه بالغ ۳۷۰ میلیارد تومان و بهره مندی ۱۱۶۸ خانواده روستایی انجام شده است.

