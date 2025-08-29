گازرسانی به ۱۲۰ روستای کرمان در هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سلیمانی، بعد از ظهر جمعه در آئین افتتاح طرح گازرسانی به ۱۵ روستای منطقه گوشک و طرنگ اظهار داشت: از هفته دولت سال گذشته تا امروز ۴۸۷ روستا از نعمت گاز بهره‌مند شده‌اند که ۱۱.۲ نسبت به سال گذشته در گازرسانی روستایی رشد داشته‌ایم.

وی گفت: در هفته دولت در کرمان به ۱۲۰ روستا گاز رسانی شد که باعث شد درصد گازرسانی به روستاهای استان به ۹۱ درصد برسد.

وی افزود: طرح گازرسانی به ۱۵ روستا از مجموعه روستاهای دهسرد و طرنگ با هزینه بالغ ۳۷۰ میلیارد تومان و بهره مندی ۱۱۶۸ خانواده روستایی انجام شده است.