تحول در روستاهای استان سمنان؛ بهسازی ۱۲۰۰کیلومتر معبر و ۲۶هزار مسکن

حمید رضا همتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح هادی در ۲۹۷ روستای استان سمنان که بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند خبر داد و ابراز کرد: یک هزار و ۲۱۷ کیلومتر از معابر روستایی استان سمنان در یک سال اخیر بهسازی شده است.

وی با بیان اینکه سه هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای این منظور هزینه شده است، افزود: پروژه‌های طرح هادی و بهسازی راه‌های روستایی استان سمنان تاکنون ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان همچنین درباره اجرای طرح ویژه بهسازی مساکن روستایی در این استان بیان کرد: ۲۶ هزار فقره بهسازی مسکن روستایی در استان به مرحله عقد قرار داد رسیده و ۱۲ هزار و ۸۸۸ میلیارد ریال تسهیلات برای این منظور به متقاضیان داده شده است.

همتی با بیان اینکه در زمینه صدور اسناد و اماکن روستایی و شهری نیز اقدامات خوبی در بنیاد مسکن استان سمنان طی سال گذشته صورت گرفته است، ابراز کرد: ۵۰ هزار و ۴۵۷ مورد صدور اسناد روستایی و چهار هزار و ۱۲۶ مورد مسکن و اماکن شهری در مجموعه بنیاد مسکن سمنان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه بخشی از پروژه‌های مسکن شهری نیز بر عهده بنیاد مسکن است، ابراز کرد: یک هزار و ۵۷۰ واحد نهضت ملی مسکن در سراسر استان سمنان توسط بنیاد مسکن در دست اجرا است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان در ادامه از دریافت قیر رایگان توسط ۲۰۰ روستا از هفته دولت سال قبل تا هفته دولت امسال خبر داد و گفت: دو میلیون و ۸۶۹ هزار متر مربع آسفالت و ۲۹ هزار تن قیرپاشی در روستاهای استان سمنان صورت گرفته است.