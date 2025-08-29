هفته دولت متعلق به همه مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی جمعه شب در جمع مردم شهر کاکی ضمن تبریک هفته دولت و قدردانی از همراهی همه ارکان و مسئولان این بخش از جمله امام جمعه بخش کاکی در اجرای برنامه‌های دولت اظهار کرد: همه ما خادم و خدمتگزار مردم هستیم و باید تلاش کنیم در جهت رفع مشکلات مردم گام برداریم تا بتوانیم رضایت ایشان را جلب کنیم.

وی با بیان اینکه همه پروژه‌ها با هدف تأمین رضایت مردم افتتاح و اجرا خواهد شد، افزود: در هفته دولت امسال ۱۵۹ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار ۹ همت در شهرستان دشتی افتتاح و اجرا می‌شود.

مقاتلی تصریح کرد: در بخش کاکی نیز اجرای دو نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی به منظور رفع ناترازی برق آغاز شده است، همچنین تعدادی پروژه عمرانی در شهرهای کاکی و بادوله با اعتباری قریب به ۹۰۰ میلیارد ریال افتتاح و اجرایی خواهد شد.

فرماندار دشتی ادامه داد: پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف شهری، عمرانی و اقتصادی در بخش کاکی افتتاح و اجرا می‌شود که می‌تواند نقش مهمی در توسعه و پیشرفت بخش و شهرستان ایفا کند.

وی با اعلام وجود یک انسجام و همدلی مناسب در سطح شهرستان از همراهی ائمه جمعه، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی انتظامی امنیتی و همه اقشار مختلف مردم و همچنین نماینده دشتی و تنگستان در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان قدردانی کرد.