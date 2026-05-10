به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی یکشنبه شب در نشست با امام جمعه شهرستان دشتی با قدردانی از همراهی و تعامل حجت‌الاسلام زاهددوست در مسیر پیشرفت شهرستان اظهار کرد: در سایه این تعامل و همدلی، طی بیش از یک سال گذشته تلاش کرده‌ایم امور مردم را با جدیت دنبال کنیم که این مهم جز با اتحاد و همکاری در مجموعه مدیریتی شهرستان ممکن نبوده است.



وی با بیان اینکه امروز وفاق و همدلی شهرستان نکته بارز این شهرستان است افزود: استاندار بوشهر که خود یکی از سرمایه‌های توانمند انسانی شهرستان دشتی به شمار می‌رود همواره تاکید دارند که انسجام و همدلی موجود در شهرستان در سطح استان مثال‌زدنی است.



فرماندار دشتی با محکوم کردن تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران گفت: ما در همه سطوح این اقدام جنایتکارانه را محکوم می‌کنیم و به روح مطهر شهدا و امام شهیدان درود می‌فرستیم.



مقاتلی ادامه داد: با اطمینان عرض می کنم چه در دوران جنگ ۱۲ روزه و چه جنگ تحمیلی رمضان حسب تعهدمان به مردم حتی یک روز تعطیلی نداشتیم و مدیران به صورت شبانه‌روزی در حال کار و تلاش بودند تا خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد چون این کار را وظیفه خود می دانیم.



وی بیان کرد: حسب تاکید دولت چهاردهم و تدابیر اتخاذ شده در این مدت تلاش شد ارزاق عمومی مردم به‌طور کامل تأمین شود و رصد و نظارت بر بازار نیز با جدیت دنبال و پیگیری می‌شود.



فرماندار دشتی با اشاره به وضعیت امنیتی شهرستان گفت: دشتی از جمله شهرستان‌های امن استان بوشهر است که این امنیت مرهون همراهی مردم، انسجام مسئولان و تلاش نیروهای نظامی و انتظامی است.



مقاتلی اضافه کرد: در حوزه عمرانی نیز برنامه دو ساله‌ای برای توسعه شهرستان تدوین شده که بخشی از پروژه‌ها تاکنون افتتاح شده و بخشی دیگر نیز در حال اجراست که بخش اعظم آن تا پایان سال برای بهره‌برداری برنامه‌ریزی شده است.

پروژه‌های عمرانی در شهرستان فعال است



وی افزود: خوشبختانه پروژه‌های عمرانی در شهرستان فعال است و تلاش داریم عقب‌ماندگی‌های موجود در برخی طرح‌ها جبران شود.



فرماندار دشتی از بهره‌برداری چندین مدرسه تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: با وجود همه مشکلات و محدودیت‌ها، روند توسعه شهرستان متوقف نشده و همچنان ادامه دارد.



مقاتلی گفت: به کارفرمایان تأکید شده است در شرایط کنونی از تعدیل نیروها خودداری کنند تا اشتغال موجود حفظ شود.



وی با قدردانی از مردم شریف شهرستان بر ضرورت تقویت تعامل، همدلی و انسجام در جامعه تأکید کرد و از هدایت‌ها و همراهی‌های صورت گرفته در برگزاری تجمعات شبانه قدردانی و آن را اقدامی اثرگذار در تقویت روحیه و عامل همبستگی اجتماعی دانست.