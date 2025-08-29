  1. استانها
  2. بوشهر
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۳۳

۷ پروژه عمران شهری در کاکی افتتاح یا آغاز شد

دشتی – فرماندار دشتی گفت: همزمان با هفته دولت، هفت پروژه عمران شهری در شهر کاکی با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال افتتاح و اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر جمعه در آئین افتتاح پروژه‌های عمرانی شهر کاکی که با حضور مسئولان بخش برگزار شد، اظهار کرد: در هفته دولت امسال پروژه‌های متعددی در سطح شهرستان افتتاح و اجرا می‌شود که همه آنها در راستای خدمت به مردم و رفع مشکلات شهری است.

وی افزود: امروز نیز شاهد افتتاح و اجرای هفت پروژه عمران شهری در شهر کاکی با اعتباری بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال هستیم که تأثیر بسزایی در توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات شهری خواهد داشت.

فرماندار دشتی با تقدیر از وفاق، همدلی و اتحاد در بخش کاکی خاطرنشان کرد: این همراهی و همکاری مردم، مسئولان و شوراها عامل اصلی پیشرفت و توسعه شهرستان است و امیدواریم با ادامه این روند بتوانیم گام‌های بزرگ‌تری در مسیر خدمت به مردم برداریم.

