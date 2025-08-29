۷ پروژه عمران شهری در کاکی افتتاح یا آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر جمعه در آئین افتتاح پروژه‌های عمرانی شهر کاکی که با حضور مسئولان بخش برگزار شد، اظهار کرد: در هفته دولت امسال پروژه‌های متعددی در سطح شهرستان افتتاح و اجرا می‌شود که همه آنها در راستای خدمت به مردم و رفع مشکلات شهری است.

وی افزود: امروز نیز شاهد افتتاح و اجرای هفت پروژه عمران شهری در شهر کاکی با اعتباری بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال هستیم که تأثیر بسزایی در توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات شهری خواهد داشت.

فرماندار دشتی با تقدیر از وفاق، همدلی و اتحاد در بخش کاکی خاطرنشان کرد: این همراهی و همکاری مردم، مسئولان و شوراها عامل اصلی پیشرفت و توسعه شهرستان است و امیدواریم با ادامه این روند بتوانیم گام‌های بزرگ‌تری در مسیر خدمت به مردم برداریم.