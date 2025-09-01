اوحدی: اقتدار نیروهای مسلح در برابر جنگ ۱۲ روزه مثال زدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی ظهر دوشنبه در اجلاسیه پیشکسوتان جهاد و شهادت که در دومین کنگره بزرگداشت ۸ هزار شهید استان گیلان برگزار شد، با بیان اینکه خانواده شهدا نیازی به برگزاری مراسم ندارند، اظهار داشت: اگر داغ فراق شهید بر دل فرزند، مادر، خواهر یا پدر نشسته باشد، به فرموده خداوند، خدا جانشین شهید در خانواده است.

اوحدی با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم که شهدا زنده و در میان جامعه حضور دارند، افزود: شهدا نه خاطره هستند و نه غایب، بلکه حجت الهی‌اند و هرگز نباید تصور کنیم که در میان ما نیستند.

رئیس بنیاد شهید کشور با اشاره به تفاوت‌های کنگره دوم با نخستین کنگره، یادآور شد: در کنگره نخست، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مهمان مردم گیلان بود. این کنگره علاوه بر بزرگداشت ۸ هزار شهید استان، یادبود ۴۵ شهید جنگ اخیر را نیز دربرمی‌گیرد.

وی پیام رئیس‌جمهور و دولت را به خانواده‌های شهدا ابلاغ کرد و گفت: سلام و احترام رئیس‌جمهور و دولت به شهدا و خانواده‌های آنان است، چرا که هر قدمی در مسیر خدمت به خانواده‌های شهدا برداشته شود، همچنان کوتاهی است.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه، نعمت قدرت انتخاب را یکی از بزرگ‌ترین نعمات الهی خواند و افزود: اختیار که بر پایه عقل و اراده است، انسان را در مسیر زندگی به آزمون می‌گذارد و در بلوغ فکری، تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز را رقم می‌زند.

اوحدی با تاکید بر اینکه شهدا بهترین انتخاب‌های خود را در مسیر زندگی داشتند، گفت: اگر امروز در مراسم شهدا حضور داریم، به این دلیل است که آنان با انتخاب درست، در تاریخ ماندگار شدند، در حالی که کسانی که انتخاب غلط داشتند، در تاریخ دفن شدند.

وی انتخاب حضرت سیدالشهدا (ع) و اصحابشان را نمونه‌ای از انتخاب ماندگار و بهترین عمل دانست و بیان کرد: حضور در کنار ۸ هزار شهید گیلان، یعنی ایستادن در کنار بهترین انتخاب‌های تاریخ.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به دو ظرفیت مهم الهی، تقوا و تصمیم درست را از آموزه‌های قرآنی مهم برای انسان برشمرد و گفت: اگر امروز مقام معظم رهبری کشتی انقلاب را با عزت هدایت می‌کنند، این به برکت تقوای الهی است.

اوحدی با بیان اینکه حجت باطنی شامل ادب، عقل و اراده است و حجت ظاهری ائمه و سیره شهداست، حضور در این کنگره را حجت ظاهری دانست و افزود: این مراسم فرصتی برای آموختن سبک زندگی شهداست.

رئیس بنیاد شهید با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «هر شهید یک موضوعیت دارد»، ادامه داد: انسجام، یکپارچگی، همدلی و اقتدار رمز پیروزی در جنگ اخیر بود.

وی با اشاره به روایت‌های برجسته از زندگی شهدا اظهار داشت: اسرائیل با ارتکاب جنایت‌های متعدد، گمان می‌کرد با شهادت فرماندهان، ترس و وحشت ایجاد کند و مردم را پراکنده سازد، اما ملت با اقتدار و وحدت، در برابر این توطئه‌ها ایستاد.

اوحدی با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه از نظر زمان کوتاه بود اما عمق جنایت‌ها بی‌سابقه بود، افزود: مظلومیت مردم سه برابر گسترده‌تر شده بود، اما اقتدار نیروهای انتظامی، نظامی و مسلح ضربه سنگینی به قلب جنایتکاران وارد کرد.