به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یعقوب منصوری، معاون بهداد فراجا در مراسم تجلیل از روز پزشک که در یکی از بیمارستان‌ها برگزار شد، اظهار داشت: در ابتدا خیر مقدم ویژه دارم خدمت یکایک عزیزان، همکاران و پیشکسوتان به ویژه سردار شرفی، جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا و این روز را به همه تبریک می گویم.

وی افزود: تعریف از زحمات دوستان همیشه کار سختی است، به ویژه زمانی که سردار شرفی با جزئیات دقیق از چالش‌ها و مأموریت‌های همکاران آشنا هستند. حضور پررنگ وی در لحظات بحرانی نشان‌دهنده عشق و علاقه واقعی به خدمت‌رسانی به مردم و همکاران است که واقعاً قابل تحسین است.

سردار منصوری در ادامه افزود: در فیلم کوتاهی که ارائه شد، شاهد صحنه‌های زیبایی بودیم که ایثار و فداکاری همکاران عزیزمان را به تصویر کشیده بود. حتی با وجود توصیه‌های فرماندهی برای پراکندگی، بسیاری از همکاران با انگیزه و خودجوش به کمک آمدند، مانند آقای دکتر مجیدی که با اشتیاق و عشق کارهای فوق‌العاده‌ای انجام دادند.

معاون بهداد فراجا خاطرنشان کرد: این نشان‌دهنده روحیه بالای همکاران ماست؛ پزشکان و پرستارانی که با ایثار و فداکاری وظایف خود را به بهترین نحو انجام می‌دهند و همین حس همکاری و همدلی است که باعث می‌شود کارهای عظیمی در این دوران به ثمر برسد. واقعاً به تک تک عزیزان دست مریزاد می‌گویم.

این مقام انتظامی با بیان اینکه کادر درمانی واقعاً قهرمانان این روزها هستند و زحماتشان باعث افتخار همه ما شده است، خاطر نشان کرد: من هم از صمیم قلب برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. کار پزشکی عمل دلی و با عشق است و این احساس را به وضوح در وجود دوستان‌مان می‌بینیم.

وی افزود: همیشه ممکن است در شرایطی گله‌ای پیش بیاید، اما همکاران ما در بسیاری از مواقع فراتر از انتظارهای ما عمل کرده‌اند و توانسته‌اند در لحظات بحرانی بهترین خود را ارائه دهند. در طول جنگ ۱۲ روزه، مداوای مجروحان در بیمارستان‌های فراجا، نشان‌دهنده تلاش بی‌وقفه و فداکاری آنهاست. صحنه‌هایی که دیدیم، حتی شامل اقداماتی مانند احیای مجروحان در میدان نبرد می‌شود و این واقعاً کار بزرگی است که به یادگار باقی خواهد ماند.

سردار منصوری ادامه داد: از این فرصت استفاده می‌کنم و از تمامی همکارانم به خاطر تلاش‌های بی‌نظیرشان تقدیر می‌کنم. همچنین امیدوارم که همه ما با همدلی و همکاری بیشتر، بتوانیم محیطی مثبت و حمایت‌کننده برای همدیگر ایجاد کنیم. همیشه در کنار هم و با عشق، به پیشرفت و نیکی گام برداریم.