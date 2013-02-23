اسامی منتخبان نظام پزشكي شهرستان اراك اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات هيئت مديره نظام پزشكي شهرستان اراك روز جمعه همزمان با سراسر كشور در ستاد دانشگاه علوم پزشكي اراك در 6 گروه مجزا شامل گروه پزشكان، دندانپزشكان، داروسازان، ماماها، متخصصان علوم آزمايشگاهي و گروه هاي پروانه دار برگزار شد.

در شهر اراك از مجموع اين 6 گروه 17 نفر شامل 10 پزشك، دو دندانپزشك، دو داروساز، يك نفر ماما، يك نفر متخصص علوم آزمايشگاهي و يك نفر از بين گروه ليسانسيه هاي پروانه دار انتخاب شدند كه نمايندگان هر يك از اين گروه ها را اعضاي جامعه همان گروه انتخاب مي كنند.

در ششمين دوره انتخابات نظام پزشكي اراك در مجموع 427 نفر رأي خود را به صندوق ريختند كه از اين تعداد 312 نفر پزشك، 57 نفر دندانپزشك، 19 نفر داروساز، 14 نفر متخصص علوم آزمايشگاهي، 8 نفر ماما و 17 نفر از گروه ليسانسه هاي پروانه دار بودند.

بر اساس نتايج نهايي اين انتخابات در اراك در گروه پزشكي آقايان دكتر بابك عدلي، حسن طاهر احمدي، عليرضا رضايي آشتياني، عباس يوسفي، محسن دالوندي، مجيد خرمن بيز، محمود اميني، عليرضا محمدي، اردوان بيات و احسان ستوده به ترتيب با كسب بيشترين آرا به عنوان اعضاي جديد هيئت مديره نظام پزشكي اراك انتخاب شدند؛ همچنين در گروه دندانپزشكان كاوه فلك افلاكي و محمد عسگري بيشترين آرا را به دست آوردند،در گروه داروسازان نيز رحيم معصومي و مجيد اسماعيليان انتخاب شدند.

گفتني است در گروه متخصصين علوم آزمايشگاهي محمد حسين محمدي، در گروه ماما نعيمه اكبري تركستاني و در گروه ليسانسيه هاي پروانه دار نيز زهرا مرادي بيشترين رأي را كسب كردند.

نتايج قطعي انتخابات پس از بررسي شكايات واصله در 19 اسفندماه توسط هيات اجرائي شهرستان اعلام و در روز 20 اسفندماه اعتبارنامه اعضاي هيات مديره از سوي هيات مركزي نظارت صادر و اولين جلسه هيات مديره و انتخاب رييس در تاريخ 27 اسفندماه انجام خواهد شد.