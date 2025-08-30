اهدای ۷۹ سری جهیزیه به نوعروسان مددجوی ایلامی

ناصر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سومین مرحله توزیع جهیزیه در سال جاری با اهدای ۷۹ سری (پنج قلم کالای اساسی) به نوعروسان مددجو انجام شده است.

وی تصریح کرد: این خودروها حامل پنج قلم کالای اساسی شامل تلویزیون، یخچال، جاروبرقی، ماشین لباسشویی و اجاق‌گاز هستند که همگی تولید داخلی، دارای استاندارد ملی و ضمانت پنج‌ساله است.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، این سومین مرتبه است که به همت خیرین و کمیته امداد، جهیزیه به نوعروسان مددجوی سراسر استان اهدا می‌شود. در این مرحله، ۷۹ سری جهیزیه به ارزش مجموعاً ۳۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال، به منزل مددجویان تحویل داده شد که معادل ۵۰ میلیون تومان برای هر سری است.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام با بیان اینکه این اقلام در راستای تسهیل ازدواج آسان تهیه شده‌اند، گفت: هدف‌گذاری ما این است که تا پایان سال جاری، ۳۰۰ سری جهیزیه مشابه بین مددجویان تحت پوشش در سراسر استان توزیع کنیم.

مرادی تاکید کرد: حامیان و خیرین همواره در کنار کمیته امداد هستند و تا زمانی که مددجویان نیازمند حمایت باشند، این همراهی ادامه خواهد داشت. این طرح علاوه بر کمک به آغاز زندگی مشترک، زمینه رونق ازدواج و تقویت شاخص جمعیت را نیز فراهم می‌کند.