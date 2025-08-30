۱۷۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی در ایلام محقق شد

سعید رشنوادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماهانه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی پرداخت می‌شود و اعتبارات عمرانی نیز به‌صورت مستمر در حال توزیع است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام همکاری بانک‌ها در اجرای تسهیلات تبصره ۱۸ را از محورهای مهم توسعه اقتصادی دانست و افزود: همراهی نظام بانکی در تخصیص منابع می‌تواند شرایط مساعدی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال فراهم کند.

رشنوادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد مالیاتی استان بیان کرد: از مجموع سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده است.

وی ادامه داد: یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان محقق شده که معادل ۴۶ درصد کل هدف‌گذاری است. این موفقیت نتیجه بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی و اصلاح فرآیندهای مالیاتی بوده است.

وی فروش اموال مازاد دولتی را یکی از راهکارهای تأمین منابع مالی برای پروژه‌های عمرانی و خدمات شهری اعلام کرد و گفت: این اقدام موجب تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی و بهبود خدمات عمومی در استان شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همچنین با تأکید بر جایگاه ایلام به‌عنوان دروازه عتبات عالیات خاطرنشان کرد: ایلام با ظرفیت‌های طبیعی و انسانی فراوان، می‌تواند به یکی از کانون‌های توسعه فرهنگی و اقتصادی کشور تبدیل شود؛ به شرط تداوم حمایت همه‌جانبه دستگاه‌ها و رسانه‌ها.

وی در پایان بر ضرورت همدلی و انسجام میان نهادهای اجرایی و رسانه‌ای تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف توسعه‌ای استان ایلام بدون همکاری مستمر، نقد سازنده و مشارکت فعال رسانه‌ها در تمام مراحل برنامه‌ریزی و اجرا امکان‌پذیر نیست.