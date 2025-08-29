به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری عصر جمعه در جریان سفر خود به استان کردستان و در همایش «سرمایهگذاری و ایران ماهر»، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: کاش فرصت بیشتری برای گفتگو درباره نکات ارزشمند مطرح شده و پتانسیلهای منطقه وجود داشت.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بیان کرد: پروژه سنگشکن با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی، انشاءالله تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید و بازسازی CCO و ICU بیمارستان تأمین اجتماعی سنندج هم در دستور کار قرار دارد و با سرعت پیگیری خواهد شد.
وی افزود: درمانگاه دهگلان با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی، شاید تا سال آینده افتتاح شود و درمانگاه تخصصی سنندج با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، هدفگذاری شده تا در دهه فجر سال جاری مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
میدری با ابراز شگفتی از وضعیت شاخصهای اقتصادی کردستان با وجود ظرفیتهای عظیم انسانی، طبیعی و جغرافیایی، بیان کرد: گلایه از گذشته زمانی مفید است که با ارائه راهکار همراه باشد و در همایش «سرمایهگذاری و ایران ماهر»، بدون تصور واحد از مسئله و راه حل، نمیتوان به همافزایی رسید.
وی سپس به تصحیح تصورات عمومی درباره سرمایهگذاریهای شستا (شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی) در کشور پرداخت و گفت: تصور رایج از شستا نادرست است و اکثر کارخانجاتی که به ما واگذار شدهاند، از وزارت صمت و نفت بودهاند و عمر آنها به دهههای ۵۰ تا ۷۰ باز میگردد.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاری در کردستان نادیده گرفته نشده، بیان کرد: وظیفه صندوقهای بازنشستگی کسب بیشترین سود برای بازنشستگان است، اما هدف وزارت کار، توسعه منطقهای است.
وی افزود: جرقه این نگاه را بررسی صورتهای مالی لاستیک بارز کردستان به من زد که این شرکت ۸۰۰ میلیارد تومان سود کرده اما سرمایهگذاری آن در این منطقه نبوده است.
میدری ادامه داد: بخشنامهای در سال ۹۸ برای جلوگیری از این تمرکز سرمایه صادر شده بود اما به دلیل پیچیدگیهای فنی اجرا نشد و ما با همکاری بانک مرکزی، ۴۲ هزار حساب شرکتها را رصد میکنیم تا محل نگهداری وجوه مشخص شود.
وی عنوان کرد: همچنین با سازمان مالیاتی در حال بررسی محل پرداخت مالیات و دریافت کارت بازرگانی شرکتها هستیم و مسائل پیچیده کارشناسی، راهحلهای کارشناسی میطلبند و این امر زمانبر است.
میدری تصریح کرد: از وضعیت صنعتی در استان ناراحتیم، ایران متعلق به همه است و فرزندان توانمند این مرز و بوم باید بتوانند در هر نقطهای از کشور مشغول به کار شوند. در حال بررسی نحوه کنترل استخدامها و الزام شرکتها به خرید از داخل استان از طریق سامانه مودیان مالیاتی هستیم.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اذعان کرد: با رد تصور نادرست سرمایهگذاری دولتی به عنوان تنها راه رونق اقتصادی، یزد با کمترین سرمایهگذاری دولتی و بیشترین سرمایهگذاری بخش خصوصی، کمترین نرخ بیکاری را دارد و در مقابل، ماهشهر با بیشترین سرمایهگذاری دولتی، در سال ۹۸ شاهد بیشترین نارضایتی بود. سرمایهگذاری دولتی لزوماً به توسعه منجر نمیشود و میتواند تبعیض شغلی و مهاجرت ایجاد کند.
میدری خاطرنشان کرد: راه حل، مدیریت سرمایهگذاری بخش خصوصی و مشارکت دولت در آن است و در کشورهای پیشرفته نیز ۹۰ درصد سرمایه را صندوقهای بازنشستگی و ۱۰ درصد را بخش خصوصی تأمین و مدیریت میکند.
میدری بیان کرد: با توجه به پتانسیلهای کردستان در صنایع پاییندستی طلا و جواهر متأسفانه ما هنوز در این زمینه صرفاً به تولید ماده اولیه یا سیم مسی بسنده میکنیم و باقی آن صادر میشود.
وی گفت: فعالسازی صنایع پاییندستی در کردستان، بسیار پیچیده اما ضروری است.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در پایان از همکاری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استاندار کردستان برای تشکیل کمیته مشترک جهت پیگیری مطالبات تقدیر کرد و بر اهمیت تحول در سازمان آموزش فنی و حرفهای با اهتمام ویژه رئیس جمهور تأکید کرد و از اتاقهای بازرگانی، صنعت و معدن، و تعاون خواست تا در هیئت امنای این مراکز مشارکت کنند.
میدری با بیان اینکه اشتغال از طریق مهارتآموزی امکانپذیر است، افزود: در حوزه سرمایهگذاری نیز با مدیریت بخش خصوصی و منابع بانک رفاه، بانک توسعه تعاون و صندوقهای بازنشستگی آمادگی کامل وجود دارد.
وی گفت: حتی پیشنهاد شده تا با استفاده از ظرفیت چابهار، با جمعآوری سرمایههای مردمی و برندهای هوایی مانند آسمان یا چابهار، پروازهای روزانه از سنندج برقرار شود که یکی از پرسودترین سرمایهگذاریها در ایران محسوب میشود.
