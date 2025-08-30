  1. استانها
ایلام به یکی از قطب‌های انرژی کشور تبدیل خواهد شد

ایلام - استاندار ایلام گفت: در بخش نفت و گاز نیز طرح‌های مهمی در دست اجراست که استان ایلام را به یکی از قطب‌های انرژی کشور تبدیل خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح روز یکشنبه در مراسم بزرگداشت هفته دولت در ایلام اظهار کرد: با درود به ارواح طیبه همه شهدا و امام شهدا، به‌ویژه شهدای دولت، تأکید می‌کنیم که همه ما باید در این مسیر الهی ادامه‌دهنده راه شهیدان باشیم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و همه شهدای انقلاب اسلامی گفت: دولت‌ها با خدمت صادقانه به مردم در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار می‌شوند و دولت چهاردهم نیز با تأسی از شهیدان رجایی، باهنر و آیت‌الله رئیسی در همین مسیر گام برمی‌دارد.

استاندار ایلام افزود: انقلاب اسلامی ایران محصول خون هزاران شهید است که برای استقلال، آزادی و حاکمیت اسلام جان خود را فدا کردند و امروز وظیفه ماست که در همه عرصه‌ها از ارزش‌های انقلاب پاسداری کنیم.

استاندار ایلام بیان کرد: دولت شهیدان رجایی و باهنر الگویی ماندگار از خدمت خالصانه و ساده‌زیستی برای مسئولان نظام است و شهید آیت‌الله رئیسی نیز با تلاش‌های شبانه‌روزی خود در مسیر خدمت به مردم ماندگار شد.

کرمی تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب همواره بر خدمت بی‌منت به مردم، کار جهادی و توجه به معیشت و مشکلات جامعه تأکید داشته‌اند و دولت چهاردهم نیز باید در همین مسیر حرکت کند.

وی گفت: در هفته دولت امسال، ۴۱۶ پروژه در استان ایلام با اعتباری بالغ بر هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید که نشان‌دهنده اهتمام دولت چهاردهم به توسعه متوازن استان است.

استاندار ایلام افزود: علاوه بر این، ۵۱ پروژه اقتصادی و عمرانی استان در سفر اخیر رئیس‌جمهور و هیأت دولت به ایلام تصویب شد که اجرای آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز جهش توسعه در استان باشد.

کرمی یادآور شد: دولت چهاردهم در حوزه زیرساختی به‌ویژه در بخش آب، راه، کشاورزی، نفت و گاز، و نیز خدمات اجتماعی و فرهنگی توجه ویژه‌ای دارد و تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده بهینه از منابع، مشکلات انباشته استان کاهش یابد.

وی ادامه داد: امروز دشمنان نظام با انواع جنگ‌های روانی، اقتصادی و نظامی در صدد ضربه زدن به جمهوری اسلامی هستند، اما تجربه اخیر حمله نافرجام رژیم صهیونیستی به ایران نشان داد که ملت ما با اتکای به توان داخلی و قدرت بازدارندگی، از هر تهدیدی سربلند بیرون می‌آید.

استاندار ایلام گفت: در جریان این جنگ نابرابر، مردم ایران یک‌دل و یک‌صدا از رهبری و نیروهای مسلح حمایت کردند و اقتدار جمهوری اسلامی بار دیگر در منطقه و جهان به اثبات رسید.

کرمی اظهار داشت: در حوزه اربعین نیز امسال بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار زائر از مرز مهران تردد کردند و با اقدامات صورت‌گرفته در زمینه آب، یخ، سردخانه و خدمات رفاهی، شرایط بهتری نسبت به سال‌های گذشته فراهم شد.

وی افزود: سردخانه و قرارگاه آب در مرز مهران به صورت دائمی فعال شده و این اقدامات زیرساختی می‌تواند در سال‌های آینده بخش زیادی از مشکلات زائران را مرتفع کند.

استاندار ایلام بیان کرد: همچنین پروژه‌های متعددی در حوزه کشاورزی، دامپروری و صنایع تبدیلی در استان آغاز شده است که می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم و ایجاد اشتغال پایدار کمک کند.

کرمی تأکید کرد: در بخش نفت و گاز نیز طرح‌های مهمی در دست اجراست که استان ایلام را به یکی از قطب‌های انرژی کشور تبدیل خواهد کرد.

