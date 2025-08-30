به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح روز یکشنبه در مراسم بزرگداشت هفته دولت در ایلام اظهار کرد: با درود به ارواح طیبه همه شهدا و امام شهدا، به‌ویژه شهدای دولت، تأکید می‌کنیم که همه ما باید در این مسیر الهی ادامه‌دهنده راه شهیدان باشیم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و همه شهدای انقلاب اسلامی گفت: دولت‌ها با خدمت صادقانه به مردم در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار می‌شوند و دولت چهاردهم نیز با تأسی از شهیدان رجایی، باهنر و آیت‌الله رئیسی در همین مسیر گام برمی‌دارد.

استاندار ایلام افزود: انقلاب اسلامی ایران محصول خون هزاران شهید است که برای استقلال، آزادی و حاکمیت اسلام جان خود را فدا کردند و امروز وظیفه ماست که در همه عرصه‌ها از ارزش‌های انقلاب پاسداری کنیم.

استاندار ایلام بیان کرد: دولت شهیدان رجایی و باهنر الگویی ماندگار از خدمت خالصانه و ساده‌زیستی برای مسئولان نظام است و شهید آیت‌الله رئیسی نیز با تلاش‌های شبانه‌روزی خود در مسیر خدمت به مردم ماندگار شد.

کرمی تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب همواره بر خدمت بی‌منت به مردم، کار جهادی و توجه به معیشت و مشکلات جامعه تأکید داشته‌اند و دولت چهاردهم نیز باید در همین مسیر حرکت کند.

وی گفت: در هفته دولت امسال، ۴۱۶ پروژه در استان ایلام با اعتباری بالغ بر هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید که نشان‌دهنده اهتمام دولت چهاردهم به توسعه متوازن استان است.

استاندار ایلام افزود: علاوه بر این، ۵۱ پروژه اقتصادی و عمرانی استان در سفر اخیر رئیس‌جمهور و هیأت دولت به ایلام تصویب شد که اجرای آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز جهش توسعه در استان باشد.

کرمی یادآور شد: دولت چهاردهم در حوزه زیرساختی به‌ویژه در بخش آب، راه، کشاورزی، نفت و گاز، و نیز خدمات اجتماعی و فرهنگی توجه ویژه‌ای دارد و تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده بهینه از منابع، مشکلات انباشته استان کاهش یابد.

وی ادامه داد: امروز دشمنان نظام با انواع جنگ‌های روانی، اقتصادی و نظامی در صدد ضربه زدن به جمهوری اسلامی هستند، اما تجربه اخیر حمله نافرجام رژیم صهیونیستی به ایران نشان داد که ملت ما با اتکای به توان داخلی و قدرت بازدارندگی، از هر تهدیدی سربلند بیرون می‌آید.

استاندار ایلام گفت: در جریان این جنگ نابرابر، مردم ایران یک‌دل و یک‌صدا از رهبری و نیروهای مسلح حمایت کردند و اقتدار جمهوری اسلامی بار دیگر در منطقه و جهان به اثبات رسید.

کرمی اظهار داشت: در حوزه اربعین نیز امسال بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار زائر از مرز مهران تردد کردند و با اقدامات صورت‌گرفته در زمینه آب، یخ، سردخانه و خدمات رفاهی، شرایط بهتری نسبت به سال‌های گذشته فراهم شد.

وی افزود: سردخانه و قرارگاه آب در مرز مهران به صورت دائمی فعال شده و این اقدامات زیرساختی می‌تواند در سال‌های آینده بخش زیادی از مشکلات زائران را مرتفع کند.

استاندار ایلام بیان کرد: همچنین پروژه‌های متعددی در حوزه کشاورزی، دامپروری و صنایع تبدیلی در استان آغاز شده است که می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم و ایجاد اشتغال پایدار کمک کند.

کرمی تأکید کرد: در بخش نفت و گاز نیز طرح‌های مهمی در دست اجراست که استان ایلام را به یکی از قطب‌های انرژی کشور تبدیل خواهد کرد.