به گزارش خبرنگار مهر، با حضور وزیر نیرو، فاز دوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهر زنجان به بهره‌برداری رسید. این پروژه با هدف پوشش کامل جمعیت شهر زنجان و ارتقای شاخص‌های بهداشتی و زیست‌محیطی استان اجرا شده است.

فاز دوم این تصفیه‌خانه با اعتباری بالغ بر ۱۵۲۸ میلیارد تومان و از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به روش BOT احداث شده و نقش مهمی در مدیریت بهینه منابع آبی استان خواهد داشت.

با افتتاح این مرحله، ظرفیت تصفیه‌خانه به ۷۵ هزار مترمکعب در شبانه‌روز افزایش یافته و امکان پوشش جمعیتی معادل ۴۱۰ هزار نفر (کل شهر زنجان) فراهم شده است. همچنین در این فاز از روش پیشرفته SBR برای تصفیه فاضلاب استفاده شده که کیفیت بالاتری در تولید پساب و حفاظت از محیط زیست به همراه دارد.

اجرای این طرح ضمن ارتقای سطح بهداشت عمومی و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، زمینه استفاده پایدار از پساب در بخش‌های کشاورزی و صنعتی استان را فراهم می‌کند و گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار و افزایش رفاه شهروندان زنجانی به شمار می‌رود.